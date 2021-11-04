FAZ: у Берлина нет политической воли — частная организация сама вывозит помощников бундесвера из Афганистана

Частная организация собственными силами вывозит из Афганистана бывших помощников бундесвера, сообщает Frankfurter Allgemeine. Ассоциация оплачивает все расходы на перелёт и оформление виз. Отсутствие поддержки со стороны государства её представители объясняют тем, что у Берлина нет политической воли. Они надеются, что новые власти Германии изменят ситуацию.

Они проделали путь в тысячи километров. Во вторник в аэропорт Франкфурт-на-Майне прибыло большое количество семей афганских сотрудников бундесвера. Они прилетелти сюда через Стамбул. Ассоциация поддержки афганских сотрудников привезла людей в Германию без государственной поддержки. Также организация взяла на себя расходы на перелёт и оформление виз, объяснил Лукас Венер, руководитель юго-западного отделения ассоциации.

ЛУКАС ВЕНЕР, руководитель юго-западного отделения Ассоциации поддержки афганских сотрудников: Мы ждём прибытия 56 человек, это семьи бывших сотрудников бундесвера. За последние недели несколько семей мы уже смогли сюда перевезти. До конца ноября мы вытащим из Афганистана порядка 150 человек.

Семьям не удалось эвакуироваться из страны на самолётах в конце августа. По информации Министерства иностранных дел, покинуть государство через сухопутную границу гражданам Афганистана сейчас особенно трудно. Почему же теперь людям должна помогать ассоциация? Венер объясняет это отсутствием у немецкого правительства политической воли.

ЛУКАС ВЕНЕР: К примеру, сейчас сотрудники, которые работали на немецкое правительство до 2013 года, не могут быть включены в процесс эвакуации. И мы надеемся, что новое правительство Германии снимет эти ограничения, а главное — примет программу по поддержке сотрудников в Германии.

Ассоциация, по собственным данным, поддерживает связь с тысячами сотрудников, которые всё ещё остаются в Афганистане.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2021 года.