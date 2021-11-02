Das Erste: опасная тишина — разрыв контактов России и НАТО увеличивает риск непреднамеренной эскалации

Постпредство России при НАТО прекратило работу, офисы Североатлантического альянса в Москве «осиротели», а Совет Россия — НАТО не используется уже долгое время, пишет Das Erste. Прямой контакт на дипломатическом уровне фактически отсутствует. Как отмечает издание, отношения России и НАТО развиваются по «опасному сценарию»: с каждым разорванным контактом увеличивается риск непреднамеренной эскалации.

Контакты прерваны — и это происходит на фоне роста напряжённости. Российское телевидение показывает кадры, которые «говорят сами за себя». Офисы НАТО в Москве «осиротели». Из-за белой изоленты большие дверные таблички неузнаваемы, пишет Das Erste.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, страна не обладает информацией касательно дальнейших действий альянса: «Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает».

Один из важнейших каналов связи, Совет Россия — НАТО, не используется уже долгое время. С 1 ноября официально прекратило свою работу российское постпредство при НАТО в Брюсселе. Фактически прямого контакта на дипломатическом уровне больше нет.

«Если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы к нам обратиться, у нас есть посол в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения. Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего можете посылать сигналы через этого дипломата», — подчеркнул Лавров.

Это «опасный сценарий», отмечает издание. С каждым потерянным контактом увеличивается риск непреднамеренной эскалации. За последние несколько недель корабли и самолёты России и НАТО несколько раз оказывались на опасно близком расстоянии.

Президент России Владимир Путин прокомментировал заход американского флагманского командного корабля Mount Whitney в Чёрное море. И это прозвучало как угроза: «Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны».

Как утверждает издание, обе стороны публично сожалеют о разорванных отношениях и жалуются, что их отношения в настоящий момент хуже, чем во время холодной войны. Вину за это, конечно, каждая из сторон возлагает на другую.

Кремль считает, что новая стратегия НАТО по сдерживанию России подтверждает, что альянс никогда не был ориентирован на сотрудничество. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает Россию противником».

Со своей стороны Москва категорически отвергает критику. Независимо от того, идёт ли речь о новых ракетных и оружейных системах, которые НАТО считает опасными, или о сосредоточении войск и манёврах вдоль границ НАТО и в Черном море, по словам министра обороны Сергея Шойгу, Россия просто реагирует. Шойгу объявил о процессе подготовки новой военной доктрины России, передаёт Das Erste.