Times: итоги телефонного разговора Путина и Джонсона говорят об «оттепели» в отношениях Москвы и Лондона

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Джонсон, несмотря на напряжённые отношения между Москвой и Лондоном, провели первый за полтора года телефонный разговор, передаёт The Times. В ходе беседы лидеры обсудили в том числе двусторонние отношения, выразив обоюдное мнение о необходимости наладить взаимодействие двух стран.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул на «оттепель» в отношениях с Россией после первого за полтора года телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным, сообщает The Times.

Путин и Джонсон обсудили общие приоритеты, в том числе вопрос борьбы с изменением климата. Британский премьер приветствовал обязательство России достичь нулевого уровня выбросов к 2060 году, при этом выразив надежду на то, что Москва сможет достичь своей цели раньше.

Беседа двух лидеров состоялась в преддверии 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая откроется 31 октября в Глазго. Из-за ситуации с коронавирусом в России, где на фоне рекордного уровня заболеваемости вводятся строгие ограничительные меры, Путин не будет присутствовать на саммите.

Как отмечает издание, отказ российского лидера приехать на конференцию в Глазго прозвучал на фоне «напряжённых отношений между Великобританией и Россией». При этом Путин и Джонсон согласились, что, несмотря на наличие проблем, необходимо наладить взаимодействие Москвы и Лондона.

В частности, в пресс-службе Джонсона отметили, что нынешние отношения Великобритании с Россией «не те, что нам нужны», добавив, что существуют «значительные двусторонние сложности». Тем не менее там подчеркнули, что страны обязаны работать вместе из-за «долгой общей истории» и лидерам удалось достичь предварительного прогресса в ряде областей, включая иранскую ядерную сделку.

По словам источника The Times в британском правительстве, Джонсон хочет «наладить регулярные контакты» с Путиным для достижения дальнейшего прогресса. «Речь идёт о прагматичной, разумной дипломатии по вопросам, в которых у нас есть взаимный интерес, таким как изменение климата и иранская ядерная сделка», — добавил анонимный источник.

В свою очередь, в пресс-службе российского президента заявили, что, обсудив отношения России и Великобритании, лидеры выразили «обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений».