DE: бывший британский шпион обвинил Россию во «враждебных» действиях против Великобритании

Бывший британский шпион Кристофер Стил заявил, что ему удалось обнаружить доказательства враждебной деятельности России по отношению к Соединённому Королевству, пишет Daily Express. Среди них он называет «коррумпированные» деньги и попытки финансирования частей референдумов по брекситу и независимости Шотландии. По мнению Стила, страна угрожает единству ЕС, так как «считает, что может развалить» блок.

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер назвал Россию «серьёзной угрозой» для Соединённого Королевства, указав на развитие российского передового арсенала оружия, пишет Daily Express.

Картер указал на то, что страну беспокоит разработка Россией передового оружия. В частности, «серьёзной проблемой безопасности» для западных союзников генерал назвал успехи Кремля в области технологий подводных лодок и глубоководных подводных возможностей. По мнению Картера, мир вступил в «эру постоянной конкуренции» с авторитарными державами, такими как Россия.

Начальник штаба обороны указал на то, что Великобритании необходимо задуматься о сдерживании в Северной Атлантике. «В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет серьёзную угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом. Нет сомнений, что мы должны проводить курс на сдерживание», — приводит издание его слова.

При этом, как отмечает Daily Express, бывший британский шпион Кристофер Стил заявил, что у него есть доказательства враждебных действий России против Великобритании, в том числе во время референдума по брекситу в 2016 году.

В первом интервью британскому телевидению после публикации досье с компроматом на бывшего президента США Дональда Трампа на вопрос, видел ли он свидетельства враждебных операций против Великобритании, Стил ответил утвердительно.

«Всё, начиная от денег коррумпированного руководства, которые переводятся в офшоры и инвестируются в стратегические отрасли за рубежом, что вызывает беспокойство, до потенциальных попыток финансирования отдельных частей кампании по брекситу и вмешательства в него, референдума в Шотландии и некоторые свидетельства вмешательства в него тоже», — заявил Стил.

Это бывший шпион назвал враждебным поведением, с которым периодически сталкивалась Великобритания. Тем не менее Стил отметил, что конкретных доказательств у него «нет под рукой», хотя, по его словам, они связаны с привычным сценарием: «перемещение денег по сомнительным каналам, когда они выходят отмытыми на другом конце, технически законно».

Кроме того, по мнению Стила, Россия представляет риск для единства Европейского союза. «Я думаю, они считают, что могут развалить ЕС», — приводит Daily Express слова британца.