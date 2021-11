Times: Россию обвиняют в попытке расколоть Великобританию с помощью Шотландии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в том, что она пытается использовать «уязвимости в небольших странах» и умышленно вмешивается в дебаты о независимости Шотландии, чтобы расколоть Великобританию. Он также предупредил, что, если Шотландия всё же получит независимость и решит отказаться от политики «ядерного сдерживания» России с помощью ракет Trident, она подвергнет себя повышенному риску нападения, сообщает The Times.

Россия пытается «усилить раскол» внутри Великобритании, намеренно вмешиваясь в дебаты о независимости Шотландии, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Он также обвинил Кремль в том, что российские власти используют в собственных интересах «уязвимости в небольших странах», пишет The Times.



Если Шотландия в конечном итоге всё же решит выйти из состава Великобритании и отказаться от общей политики «ядерного сдерживания» России с помощью ракет Trident, она подвергнет себя повышенному риску нападения, предупредил Уоллес. Он также заявил, что в таком случае Шотландия потеряет доступ к общей базе данных разведывательных служб, что значительно ослабит её способность противостоять террористическим угрозам, говорится в статье.



«Без разведывательных данных вы определённо окажетесь более уязвимы», — подчеркнул Уоллес, обращаясь к представителям Шотландской ассоциации парламентских журналистов. По его мнению, лишившись доступа, предоставляемого в настоящее время Министерством иностранных дел Великобритании, Шотландия окажется «менее способна делиться разведданными», чем в рамках действующего альянса.



Глава Минобороны Великобритании также заявил, что вмешательство России во внутреннюю политику Соединённого Королевства уже стало «новой реальностью», сообщает The Times. «Заслуживают доверия сведения из открытых источников о том, что Россия предприняла попытку повлиять на кампании, касающиеся референдума о независимости Шотландии в 2014 году», — отметил Уоллес.



Отвечая на вопрос журналистов о том, существуют ли какие-либо фактические доказательства попыток «российского вмешательства» посредством сети интернет, Уоллес сказал: «Я думаю, что мы уже видели, как Россия и другие страны проявляют интерес к усилению разногласий в дебатах о независимости стран по всей Европе, включая Шотландию. Я не могу говорить об этом здесь и сейчас, но я мог бы сказать, что такой интерес существует, и даже более того».



Британский министр также подчеркнул, что Россия играет активную роль в «развращении политических систем или несомненных попытках ослабить другие страны», включая государства Балтии. Комментируя намерение Шотландской национальной партии отказаться от ракет Trident в течение трёх лет после того момента, как Шотландия сможет стать независимой, Уоллес предупредил, что у российского лидера Владимира Путина «нет практики оставлять в покое страны без ядерного оружия... всё как раз совсем наоборот», говорится в статье.



Кроме того, Уоллес попытался опровергнуть сообщения британских СМИ о том, что контингент в Шотландии может быть урезан до 1700 военнослужащих в рамках политики сокращения расходов. Министр обороны назвал эти заявления «чепухой» и «полной чушью», пишет The Times. По его словам, планы британского правительства в этой сфере, наоборот, призваны обеспечить Шотландии сотни дополнительных рабочих мест.



В свою очередь, представитель комитета по обороне Шотландской национальной партии Стюарт Макдональд заявил, что он всегда чётко заявлял об «угрозе» демократическим обществам со стороны России. Он также обвинил британское правительство в невыполнении обязанностей по борьбе с этим риском, сообщается в статье.



Макдональд подчеркнул, что до сих пор ни одна из связанных с этим рекомендаций, которые содержались в специальном докладе возглавляемого им комитета, не была выполнена. По его мнению, это лишний раз доказывает, что стратегия Великобритании «остаётся разрозненной, лишённой целенаправленности или чёткого политического направления».



Макдональд также опроверг предположения британского министра обороны о том, что в случае обретения независимости шотландское правительство окажется неспособно обеспечить безопасность. «Независимая Шотландия, как член альянса НАТО и ЕС, будет серьёзно относиться к своим обязанностям в качестве субъекта безопасности», — заверил политик.