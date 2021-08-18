Daily Express: в пику Борису — в Шотландии планируют ускорить подготовку к референдуму о независимости

В ближайшие месяцы первый министр Шотландии Никола Стёрджен собирается заняться активным приготовлением к повторному референдуму о независимости. Голосование, о несвоевременности которого уже высказывался руководитель британского правительства Борис Джонсон, вновь становится актуальным для местных властей по мере выхода региона из коронавирусного кризиса, пишет Daily Express.

В ближайшие 12 месяцев первый министр Шотландии Никола Стёрджен собирается ускорить приготовления к новому референдуму о независимости. Она планирует пойти на этот шаг «в пику» главе британского правительства Борису Джонсону, пишет Daily Express.

Решение вопросов, связанных с повторным голосованием, было поручено представителю Национальной партии Шотландии (SNP) Майклу Расселу. Он намекнул, что отделение от Соединённого Королевства вновь окажется в центре внимания, поскольку страна начинает восстанавливаться после эпидемии коронавируса.

«После всего того, через что нам всем пришлось пройти, это выздоровление должно гарантировать, что мы действительно восстановим всё лучше прежнего для наших семей, наших сообществ и нашей страны. И для этого мы должны установить правильную повестку — программу, разработанную в Шотландии для Шотландии, а не навязанную нам Борисом Джонсоном и правительством Великобритании, за которое мы никогда не голосовали и которое не разделяет ни наши устремления, ни наши ценности», — подчеркнул Рассел.

В марте возглавляемое SNP шотландское правительство опубликовало законопроект, посвящённый референдуму о независимости, который должен дать местным жителям «право определить своё будущее после того, как нынешний кризис в области здравоохранения закончится». В ответ премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый референдум о независимости «занимает самую нижнюю строчку в его списке важных вопросов», напоминает издание.

По утверждению Рассела, британский премьер «не заинтересован в том, чтобы сделать Шотландию более равноправным и справедливым государством». По его словам, Джонсон часто «ошибается и во многих других вопросах», и у британских министров наблюдается «полное отсутствие лидерства в экстренной климатической ситуации».

«Народ Шотландии нуждается в том, чтобы высказывать своё мнение о будущем Шотландии, и он его обязательно выскажет», — пообещал чиновник. Рассел добавил, что инициатива о независимости региона находит всё больше сторонников.

Стёрджен должна изложить свою законодательную программу на ближайший год в конце августа, когда шотландский парламент вернётся с каникул. И, как ожидается, документ будет включать стратегию, которая позволит госслужащим продвигаться в работе над инициативой, основываясь на законопроекте о референдуме.

«Вопрос о повторном референдуме станет более заметным, чем когда-либо прежде, поскольку Шотландия выходит из пандемии COVID-19. Шотландии вскоре предстоит принимать решение», — заявил Daily Express источник в SNP.