Telegraph: шотландцам предложат 50 тысяч фунтов за переезд на отдалённый остров

Правительство предложит желающим переехать на один из труднодоступных и малонаселённых островов Шотландии гранты в размере до £50 тыс., сообщает Daily Telegraph. Как поясняет газета, таким образом шотландские власти намерены бороться с оттоком населения с территорий, где для молодых людей нет работы и перспектив. По словам издания, денежные средства будут предоставлены взрослым людям трудоспособного возраста и семьям на покупку дома и создание бизнеса в отдалённых районах.

Людям, желающим переехать на один из отдалённых островов Шотландии, будут предложены гранты в размере до £50 тыс., сообщает Daily Telegraph. Как передаёт издание, в соответствии с планом по борьбе с депопуляцией и «вымиранием» некогда сплочённых общин власти Шотландии планируют потратить на эту схему £5 млн в течение следующих пяти лет, предложив сто «облигаций» на переселение.

Планируется, что денежные средства будут предоставлены взрослым людям трудоспособного возраста и семьям на покупку дома и создание бизнеса в отдалённых районах, пострадавших от оттока жителей в последние десятилетия. При этом люди, уже проживающие на этих территориях, также могут получить право на грант, если согласятся остаться на месте.

Есть надежда, что эта инициатива поможет победить беспокойство о том, что нехватка рабочих мест и возможностей некоторых из населённых островов Шотландии вынуждает местную молодёжь переселяться на материк, пишет газета. Между тем, на некоторых из более доступных и населённых островов существуют опасения, что богатые люди, покупающие дома для отдыха или жизни на пенсии, вытесняют молодых людей с рынка жилья.

Правительство также хочет создать «службу консультаций» для выигравших грант заявителей, чтобы облегчить их переход к островной жизни. Это помогло бы им устранить «потенциальную напряжённость» в отношениях с местными жителями и получить советы о культуре, истории и социальном укладе их нового места жительства.

«Для нас это способ устранить некоторые из главных финансовых препятствий для людей, желающих жить на наших островах», — заявила шотландский министр по делам сельской местности и островов Майри Гужон.

Тем временем депутат парламента Великобритании от Оркнейских островов Лиам Макартур назвал инициативу «уловкой» и заметил, что правительству Шотландии предстоит решать более серьёзные проблемы, такие как продолжающийся паромный кризис. «Правительство, которое серьёзно относится к этому вопросу, продолжило бы наращивать инвестиции в инфраструктуру островов, предоставлять доступное жильё и срочно заменять нашу устаревшую паромную инфраструктуру», — подчеркнул парламентарий.