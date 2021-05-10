Guardian: отвлекают от борьбы с пандемией — британский парламентарий высказался против разговоров о независимости Шотландии

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув призвал Шотландскую национальную партию сосредоточиться на борьбе с COVID-19, вместо разговоров о повторном референдуме о независимости, сообщает The Guardian. При этом первый министр Шотландии Никола Стёрджен от идеи проведения референдума отказываться не намерена, однако своим приоритетом назвала именно борьбу с распространением коронавируса.

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув предупредил, что спекуляции вокруг возможности проведения Шотландией референдума о независимости от Великобритании «сильно отвлекают» от борьбы с пандемией, пишет The Guardian.

Как напоминает издание, после победы Шотландской национальной партии на региональных выборах, состоявшихся в этот четверг, первый министр Никола Стёрджен заявила, что её правительство примет закон о проведении референдума. По словам политика, если премьер-министр Борис Джонсон хочет этому помешать, «ему придётся обратиться в суд».

При этом Гоув заявил, что спекуляции относительно того, будет ли Лондон подавать в суд на правительство Шотландии, и «затяжные дебаты о конституции» не являются ответом на вопросы людей, которые беспокоятся о своей работе и об образовании своих детей.

В ответ на рассуждения, не является ли игнорирование большинства в парламенте Шотландии, выступающего за независимость, недемократичным, Гоув заявил, что больше шотландцев «проголосовали за партии, которые выступают против референдума о независимости, чем за те, которые могут рассматривать такую перспективу».

Более того, по словам канцлера герцогства Ланкастерского, в ходе предвыборной кампании в Шотландской национальной партии называли важнейшим аспектом именно борьбу с пандемией, а не вопрос независимости. Тем не менее, как напоминает The Guardian, в рамках кампании лидеры партии неоднократно обещали добиваться проведения повторного референдума.

Впрочем, Гоув отметил, что правительство Великобритании маловероятно станет подавать в суд на правительство Шотландии. «Но очень важно всем нам как политическим лидерам, к каким партиям мы бы ни принадлежали, признать, что приоритетом в данный момент являются не судебные дела, не законодательство о независимости, а восстановление после пандемии», — уточнил канцлер.

В свою очередь, Стёрджен отметила, что не предлагает провести референдум «в данный момент» и её приоритетом на данный момент является борьба с распространением коронавируса. В частности, в рамках предвыборной кампании первый министр неоднократно заявляла, что правительство сделает это только тогда, «когда кризис COVID-19 закончится».

При этом, по словам Стёрджен, если правительство Джонсона обратится в суд, это будет «абсурдной и совершенно возмутительной» ситуацией, когда Шотландии откажут в демократическом пути к независимости, пишет The Guardian.