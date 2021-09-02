Telegraph: в Британии не исключают возможную переброску атомных подлодок из Шотландии в США или Францию

Великобритания может перебросить во Францию атомные подводные лодки, входящие в программу Trident, если Шотландия объявит о своей независимости от Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на планы британского Минобороны, разработанные на случай подобного развития событий.



В целом оборонное ведомство рассматривает на этот случай три варианта.



Первый предусматривает переброску субмарин с баз в Шотландии в другое место в пределах британских границ. Среди наиболее вероятных мест называют военно-морскую базу Девонпорт, куда может быть переброшена база Клайд, расположенная в шотландском Фаслейне.



Второй вариант — отправить ядерные подлодки в одно из союзных государств, например, в США. Кроме того, по имеющейся информации, британские официальные лица также рассмотрели вопрос о переброске подводных лодок на французскую базу в Иль-Лонг.



Третий вариант для Лондона — договориться с Эдинбургом о долгосрочной аренде баз в шотландских Фаслейне и Кулпорте. В этом случае они приобретут статус британских заморских территорий.



Между тем представитель Минобороны Британии подчеркнул, что Лондон «твёрдо привержен сохранению своего надёжного и независимого средства ядерного сдерживания на военно-морской базе Клайд, которая существует для сдерживания самых серьёзных угроз для Великобритании» и её союзников по НАТО.



В ведомстве также добавили: «Нет никаких планов по переносу средств ядерного сдерживания с военно-морской базы Клайд, которая вносит свой вклад в безопасность и экономику Шотландии и в целом Великобритании, а её вспомогательные объекты безопасны для местного населения».



Между тем, как напоминает The Daily Telegraph, Шотландская национальная партия (SNP) полна решимости избавить Шотландию от ядерного оружия, а в Великобритании нет альтернативного места, куда можно было бы легко перебросить флот, действующий в рамках программы Trident.