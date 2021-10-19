УН: на Украине уже третий год сокращается численность населения

08:36
«Известия»: Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию
Минсельхоз не исключает роста цен на молочную продукцию. Как пишут «Известия», об этом сказано в докладе ведомства правительству.
08:14
В России приостановлен импорт лимонов одного из турецких предприятий
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk по причине высокого содержания в них пестицидов.
08:13
На шахте «Байкаимская» в Кузбассе из-за задымления эвакуированы 55 горняков
На шахте «Байкаимская» в Кузбассе из-за задымления эвакуированы 55 горняков, сообщил министр угольной промышленности регионы Олег Токарев.
07:55
Из Нижнего Новгорода отправлены 34 задержанных авиарейса
Принятые 2 ноября запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве 34 самолёта отправились в столицу.
07:53
Сбежавший из психбольницы в Астрахани член банды Басаева задержан в кафе
Сбежавший из психбольницы в Астрахани член банды Басаева Магомед Алханов задержан в кафе, сообщается на сайте «МВД Медиа».
07:40
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 60 рейсов
По информации сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропортах Москвы задержан или отменён 61 рейс.
07:20
В Москве 3 ноября ожидается до +9 °С
В Москве в среду, 3 ноября, ожидается до +9 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
07:06
Рассмотрение иска Росрыболовства к НТЭК отложено до 24 декабря
Арбитражный суд Красноярского края в среду по ходатайству сторон отложил рассмотрение иска Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» до 24 декабря.
06:45
Кандидат в президенты Ливии Башага желает сотрудничества с Россией
Кандидат на пост президента Ливии Фатхи Башага заявил, что рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Россией в случае своей победы.
06:30
ЕК выделит €5 млн на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС
Еврокомиссия планирует нанять специалиста, который поможет европейской делегации проинформировать жителей Грузии о деятельности Евросоюза в республике. На эти цели из бюджета ЕС будет выделено до €5 млн. С соответствующим тендером ознакомился RT.
06:19
BMJ: при испытаниях Pfizer в Техасе были нарушения
Бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia Брук Джексон, которая проводила испытания вакцины Pfizer-BioNTech, заявила о нарушениях, допущенных в процессе исследования.
06:00
В Управлении ЗАГС Москвы назвали число поданных заявлений на 31 декабря
Более 20 пар хотят пожениться накануне Нового года в столице. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
05:54
В Росатоме создадут снаряд для ловли БПЛА режущей сетью
Учёные российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ — ВНИИТФ) создают снаряд, предназначенный для борьбы с малоразмерными БПЛА и авиабомбами.
05:31
Экс-замглавы Генштаба ВСУ высказался о возможности военного конфликта России и Украины
В случае начала военных действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
05:10
В Миннеаполисе на референдуме отвергли упразднение полиции
Жители Миннеаполиса в ходе референдума высказались против упразднения городского управления полиции.
04:50
В России потушили десять природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России за сутки потушили шесть природных пожаров на площади 606 га.
04:32
Врач рассказал, как снизить риск заболевания ОРВИ дома
Комфортный уровень температуры, правильное проветривание и влажная уборка способствуют снижению риска заболевания ОРВИ дома, заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
04:09
На Курилах вулкан выбросил столб пепла
На севере Курильских островов вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 1,5 км, сообщает региональный главк МЧС.
03:54
В США одобрена вакцина от коронавируса для детей 5—11 лет
Медицинский регулятор США CDC официально одобрил вакцину от коронавируса производства Pfizer для детей от пяти до 11 лет.
03:38
Вильфанд пообещал приход дождей в Москву
Небольшие дожди придут в Москву вечером 3 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
03:21
В Ливии рассказали о выводе наёмников из страны
Вывод наёмников и иностранных сил из Ливии будет легче осуществить после проведения выборов, заявил претендент на пост президента страны Фатхи Башага.
03:05
Глава Пентагона провёл переговоры с израильским коллегой
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с коллегой из Израиля Бенни Ганцем ситуацию в регионе.
02:58
«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию
Компания «Газпром» увеличила поставки газа по выгодным ценам в Болгарию, сообщает посольство России в стране.
02:44
Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца
Шестеро граждан России награждены японскими орденами Восходящего солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Японии.
02:23
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации.
02:06
AFP: ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в госпитале в Кабуле
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле, сообщает агентство AFP со ссылкой на её заявление.
01:57
Волков рассказал, каким был план на бой с Тыбурой
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата оценил собственное выступление на турнире UFC 267, в рамках которого он одолел поляка Марчина Тыбуру.
01:48
Гаджиев рассказал, когда может состояться третий бой Минеева с Исмаиловым
Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев озвучил возможные сроки проведения третьего поединка между российскими бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
01:48
Сроки запуска миссии России на Луну определят весной 2022 года
Окончательное решение по срокам запуска российской миссии на естественный спутник Земли «Луна-25» примут в марте — апреле 2022 года, сообщает завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
01:33
Семак — о поражении от «Ювентуса»: победила более сильная команда
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА от «Ювентуса» (2:4).
01:23
В Porsche заявили о серьёзном намерении создать команду «Формулы-1»
Спортивный директор Porsche Томас Лауденбах рассказал о шагах компании, направленных на присоединение к «Формуле-1».
01:11
Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Медведева на «Мастерсе» в Париже
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на турнире категории «Мастерс» в Париже.
01:05
Трюдо и Зеленский обсудили посредничество в рамках нормандского формата
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский обсудили возможность посреднических усилий в рамках нормандского формата.
00:56
Дубль Роналду помог «Манчестер Юнайтед» сыграть вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
В матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА итальянская «Аталанта» и английский «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя.
00:54
«Барселона» с минимальным счётом обыграла киевское «Динамо» в матче ЛЧ
В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» одержала выездную победу над киевским «Динамо».
00:51
«Бавария» разгромила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
В рамках группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала победу над лиссабонской «Бенфикой».
00:48
Дубль Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Зенит»
В рамках четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил петербургский «Зенит».
00:41
На набережной в Москве провалился грунт
На Краснопресненской набережной в Москве провалился грунт на 1,2 тыс. кв. м, сообщают экстренные службы.
00:41
Мората довёл до разгромного счёт в матче «Ювентус» — «Зенит»
Форвард туринского «Ювентуса» Альваро Мората увеличил преимущество своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом».
00:35
Кьеза увеличил преимущество «Ювентуса» в матче с «Зенитом»
В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» забил третий мяч в ворота «Зенита».
00:28
СЭ: «Спартак» рассматривает возможность проведения матча с «Локомотивом» на «Арене Химки»
Матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Локомотив» может состояться в Подмосковье.
00:27
ВОЗ: число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 5 млн
Число летальных исходов от последствий заболевания коронавирусом в мире превысило 5 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
00:16
«Ювентус» с пенальти забил «Зениту», Дибала перебивал удар после промаха
В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» забил мяч в ворота «Зенита».
00:12
Рябков заявил о работе с США по повышению порога использования ядерного оружия
Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
23:58
Уткин считает, что информация об арабских инвесторах в «Спартаке» была опубликована намеренно
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о приобретении акций московского «Спартака» компанией City Football Group.
23:55
Рябков заявил, что России и США нужно прекратить дипломатические войны
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что России и США необходимо прекратить дипломатические войны между собой.
23:48
Украинский омбудсмен попросила СБУ и полицию удалить с «Миротворца» данные о детях
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и СБУ с требованием убрать из списков сайта «Миротворец» информацию о детях.
23:46
«Ювентус» и «Зенит» играют вничью после первого тайма матча ЛЧ
После первой половины матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА туринский «Ювентус» и петербургский «Зенит» играют вничью.
23:36
Глава МВД Абхазии вернулся к исполнению обязанностей после инцидента со стрельбой
Временно отстранённый от должности из-за конфликта с ветеранами грузино-абхазской войны министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар вернулся к исполнению служебных обязанностей.
23:32
«Зенит» сравнял счёт в матче с «Ювентусом» благодаря автоголу Бонуччи
В матче четвёртого тура Лиги чемпионов УЕФА между «Ювентусом» и «Зенитом» изменился счёт.