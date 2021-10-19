CNN: «отдохнуть по-президентски» — российские турагентства привлекают россиян на отечественные просторы образом Путина

В эпоху коронавирусных ограничений российская туриндустрия пытается привлечь туристов к путешествиям по России, используя образ Владимира Путина, который бродит по сибирским взгорьям и рыбачит на свежем воздухе, передаёт CNN. Как отмечает канал, россияне к «приключениям Путина» испытывают сильный интерес, как и к турам по местам, где бывал российский лидер.

Итак, хотели ли вы когда-нибудь отдохнуть по-президентски? Российский туризм сделал ставку на новую тактику, призванную склонить людей к путешествиям по стране. Как сообщает Робин Кёрноу, они рекламируют те самые места, куда ездит глава государства, чтобы отдохнуть от рабочей суеты.

Этот турист совсем не обычный: когда президент России Владимир Путин бывает в отпуске, то оттуда он увозит с собой огромное количество запоминающихся фотографий. Например, как он бродит по сибирским взгорьям, демонстрирует улов рядом с прохладной рекой или ездит на внедорожнике по заснеженному лесу.

Зов дикой природы, который услышил этот лидер, возможно, вдохновит некоторых путешественников последовать по его стопам. Государственное туристическое агентство утверждает, что россияне испытывают серьёзный интерес к приключениям Путина в глуши, поэтому они открывают туры в ряд мест в Сибири, где он когда-то бывал.

Кремль пообещал поддержать российскую туристическую индустрию, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса, притом что для туристических компаний поездки по стране, судя по всему, могут сыграть роль спасательного круга.

ЯНИС ДЗЕНИС, сотрудник Aviasales: В России подавляющее большинство поездок происходят внутри страны. Почти 80 процентов путешественников ездят именно по своей стране. Пока большинство европейских стран по-прежнему закрыто, спрос на путешествия по России весьма высок.

Некоторые москвичи говорят, что готовы попробовать такой тип досуга, ведь их главтурист счёл его вполне приемлемым.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН, москвич: Любой лидер, который ездит в какие-то определённые места, мотивирует людей. Любому человеку в здравом уме это определённо будет интересно, потому что те места, которые выбирает наш президент, очень необычны.

РАИСА: Вообще интересно путешествовать по нашей прекрасной стране. В России я много где бывала, но я хотела бы поездить побольше.

Однако, возможно, не всем захочется примерить на себя знаменитый путинский образ и ездить на лошади с голым торсом по Сибири. Вместе с тем российская туристическая отрасль надеется, что такие туры подтолкнут большее количество людей проводить больше времени на природе — подобно их президенту.

Робин Кёрноу, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.