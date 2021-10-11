Sky News: Париж разыгрывает вопрос с мигрантами для привлечения внутренней аудитории

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ответ на критику результатов работы французских миграционных служб ответил, что Франция и так наняла новых людей и закупила оборудование, а компенсации от Лондона так и не дождалась. Как отмечает журналист Sky News, сейчас во Франции предвыборная гонка, так что эти заявления предназначены для внутренней аудитории.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прибыл с визитом на север страны вскоре после того, как британский телеканал Sky News показал, как французская полиция не замечает десятки мигрантов, которые пытаются переплыть пролив и оказаться в Великобритании. Как отмечает автор статьи, сейчас во Франции идёт предвыборная гонка и его поездка получилась необычной. При этом осенью потоки мигрантов обычно иссякают, поскольку пересечь пролив им мешает погода.
Дарманен не стал препираться, а, наоборот, похвалил французских офицеров за проделанную работу. Журналист Sky News поинтересовался у него, почему так много мигрантов по-прежнему попадают в Великобританию, хотя Лондон даже пообещал Парижу выделить средства на организацию их поимки. Французский чиновник ответил, что британское правительство обещанных денег ещё не заплатило, а Франция уже увеличила штат офицеров и купила новые технические средства для защиты границы.
Он отметил, что за летние месяцы Франция смогла увеличить процент остановленных лодок с мигрантами с 50% до 65%. Но при этом, по его словам, этот процент может быть доведён и до 100, если Великобритания передаст финансирование. Как отмечает журналист, такая позиция даёт Франции оправдание на случай, если что-то идёт не так.
При этом учитывая, что во Франции выборы, французские политики очень сконцентрированы на том, как их решения принимает внутренняя аудитория. Жители северных регионов Франции часто меняют свои политические пристрастия, и именно к ним обращается сейчас Дарманен. Там мало кто хотел бы услышать, что их местная полиция плохо себя показывает или что им нужно поучиться у британцев.
При этом в принципе у Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона довольно натянутые отношения, отмечает автор статьи. К тому же сейчас, после брексита, французские рыбаки жалуются, что им Великобритания не выдаёт нужное количество лицензий на рыбалку. В этой ситуации борьба с мигрантами не в приоритете у Макрона, отмечает автор статьи.
Поэтому в ответ на критику французский министр и призвал Лондон сдержать обещание, а также заверил французские службы безопасности и полицию, что он на их стороне. С точки зрения внутренней политики эти заявления — попытка ободрить народ, отмечает Sky News.
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