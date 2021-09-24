France 24: марионетка — «беженка» Амаль, которая повторяет трудный путь мигрантов по Европе, добралась до Марселя
Амаль ждали несколько сотен зевак — и огромная марионетка, символизирующая сирийскую девочку, вынужденную покинуть родину, наконец прибыла во французский Марсель.
В этом портовом городе кукла остановилась в рамках своего турне по Европе, маршрут которого отнюдь не случаен.
КЛЭР БЕЖАНЕН, организатор акции «Прогулка»: Она по сути следует тем же путём, которым шли мигранты в 2015 году, — через Турцию, Грецию, Италию и Францию; заглянет она ненадолго и в Швейцарию, потому что затем ей надо будет попасть в ООН, в Германию и в Бельгию. Ну а после она отправится через Кале в Великобританию.
Цель этого путешествия, получившего название «Прогулка», — привлечь внимание к тяжёлой судьбе беженцев, и особенно — к оставшимся без сопровождения несовершеннолетним, разлучённым с членами своих семей.
КЛЭР БЕЖАНЕН: Мы считаем, что, если разбудим в людях хоть немного сопереживания, это поможет начать понимать других и сблизиться с ними. Пока мы последние два года готовили это путешествие, Амаль собрала вокруг себя огромное сообщество друзей.
В течение следующих нескольких дней в Марселе пройдёт несколько культурных мероприятий, посвящённых вопросу миграции, а после, в конце недели, Амаль отправится на север, в Бриансон и Лион.
Дата выхода в эфир 23 сентября 2021 года.
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