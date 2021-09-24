France 24: марионетка — «беженка» Амаль, которая повторяет трудный путь мигрантов по Европе, добралась до Марселя

Во французский Марсель прибыла Амаль — гигантская марионетка, воплощающая собой тяжёлую судьбу несовершеннолетних беженцев, передаёт France 24. Путешествие куклы по Европе получило название «Прогулка» и повторяет маршрут мигрантов, хлынувших на европейский континент в 2015 году. Организаторы акции надеются, что турне Амаль привлечёт внимание к проблемам миграции и поможет европейцам лучше понять беженцев.

Амаль ждали несколько сотен зевак — и огромная марионетка, символизирующая сирийскую девочку, вынужденную покинуть родину, наконец прибыла во французский Марсель.

В этом портовом городе кукла остановилась в рамках своего турне по Европе, маршрут которого отнюдь не случаен.

КЛЭР БЕЖАНЕН, организатор акции «Прогулка»: Она по сути следует тем же путём, которым шли мигранты в 2015 году, — через Турцию, Грецию, Италию и Францию; заглянет она ненадолго и в Швейцарию, потому что затем ей надо будет попасть в ООН, в Германию и в Бельгию. Ну а после она отправится через Кале в Великобританию.

Цель этого путешествия, получившего название «Прогулка», — привлечь внимание к тяжёлой судьбе беженцев, и особенно — к оставшимся без сопровождения несовершеннолетним, разлучённым с членами своих семей.

КЛЭР БЕЖАНЕН: Мы считаем, что, если разбудим в людях хоть немного сопереживания, это поможет начать понимать других и сблизиться с ними. Пока мы последние два года готовили это путешествие, Амаль собрала вокруг себя огромное сообщество друзей.

В течение следующих нескольких дней в Марселе пройдёт несколько культурных мероприятий, посвящённых вопросу миграции, а после, в конце недели, Амаль отправится на север, в Бриансон и Лион.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2021 года.