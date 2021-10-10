El Periódico: Брюссель отказал странам ЕС в средствах на возведение ограждений от мигрантов

Европейская комиссия отказала 12 странам — членам ЕС в предоставлении финансирования на установку физических барьеров для борьбы с нелегальной миграцией, пишет El Periódico. По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, страны союза могут возводить ограждения на границах, однако на свои средства, не рассчитывая на «ограниченный» европейский бюджет.

Министры внутренних дел 12 стран Евросоюза обратились к Брюсселю с просьбой профинансировать установку физических барьеров для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает El Periódico.

«Физические барьеры представляются эффективной мерой защиты границ, которая служит интересам ЕС в целом, а не только приграничных государств-членов. Эта законная мера должна быть дополнительно и адекватно профинансирована из бюджета ЕС в приоритетном порядке», — отметили авторы письма, направленного в Европейскую комиссию в четверг.

Тем не менее уже в пятницу Еврокомиссия приняла решение отказать министрам Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии в финансировании инициативы.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон признала, что у членов ЕС есть «право и обязанность» защищать свои границы, и те, кто хочет возводить ограждения, могут это делать, но не рассчитывая на «ограниченный» европейский бюджет. По словам политика, можно попытаться реализовать множество инициатив для защиты внешних границ, прежде чем задуматься о физических барьерах.

«Я полностью согласна с тем, что нам необходимо сделать больше для усиления защиты наших внешних границ. Я ничего не имею против того, чтобы государства-члены возводили ограждения, но что касается того, хорошая ли идея использовать для этого европейское финансирование, должна сказать, что я так не думаю», — заявила Йоханссон.

Впрочем, как отмечает El Periódico, несмотря на отказ Брюсселя поддержать её, идея нравится даже тем странам ЕС, которые не поставили подпись под письмом.

«Мы не подписали письмо, но поддерживаем его. После катастрофы 2015 года Словения как страна — член ЕС, не имеющая внешней границы, решила поставить ограждения и финансировать их из нашего бюджета», — приводит издание слова министра внутренних дел Словении Алеша Хойса.

По словам Хойса, страна закрыла часть границы с Хорватией и продолжит возводить физические барьеры. Министр отметил, что если на внутренней европейской границе в день задерживают по 50 нелегальных мигрантов, то очевидно, что «охрана внешней границы неэффективна и наш долг защищать её».

Министры внутренних дел 12 стран настаивают, что для борьбы с нелегальной миграцией и защиты национальной безопасности членов ЕС необходимы решения на общеевропейском уровне, а также внесение защитных мер в законодательство блока.

Хотя в письме не упоминается Белоруссия или Турция, 12 стран также осудили попытки использовать нелегальную иммиграцию в политических целях для дестабилизации Европы и указали на необходимость принять меры по борьбе с ней. «Ни одна третья страна не должна иметь возможности использовать наши системы предоставления убежища для оказания политического давления с целью шантажа ЕС и его государств-членов», — сказано в письме.

Министры призвали Брюссель реформировать Шенгенский кодекс о границах, так как в нём нет «чётких правил» для реагирования на «гибридные атаки», в рамках которых третьи страны прибегают к использованию массовой миграции для дестабилизации Европы, пишет El Periódico.