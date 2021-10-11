DT: Британия столкнулась со «шквалом» незаконных пересечений Ла-Манша из-за хорошей погоды

За прошедшие выходные через Ла-Манш в Соединённое Королевство попало свыше 1100 человек, пишет The Daily Telegraph. По словам издания, это значительное увеличение миграционного потока объясняется улучшением погоды в регионе.

В эти выходные в Соединённое Королевство приплыло более 1000 мигрантов. Незаконные переправы беженцев через Ла-Манш возобновились благодаря хорошей погоде, пишет The Daily Telegraph.

После десятидневной паузы, вызванной плохими погодными условиями в регионе, в пятницу и субботу к берегам Туманного Альбиона прибыло не менее 40 лодок с мигрантами. С начала года таким образом в страну попало свыше 18 тыс. человек, отмечает издание.

В результате пятничного «шквала пересечений» в Великобританию попало 624 человека, что стало четвёртым крупнейшим показателем за 2021 год. На следующий день страна столкнулась с новым наплывом мигрантов не менее 491 беженца, включая детей. Более того, в воскресенье этот поток не прекратился, обращает внимание The Daily Telegraph.

Тысячи людей продолжают переправляться из Франции в Британию. Ситуация сохраняется, несмотря на обещание Лондона выплатить Парижу миллионы фунтов стерлингов для решения этой проблемы, подчёркивается в статье.

Теневой министр внутренних дел Ник Томас-Симондс потребовал, чтобы глава МВД Прити Патель «разъяснила» свою стратегию решения миграционного кризиса. По его словам, тот факт, что более 1100 человек перебрались в страну за выходные, показал, что текущий курс «явно не работает».

«Правительство намерено бороться с неприемлемым ростом числа опасных пересечений пролива, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты на каждом этапе пути, — заявил изданию командующий отдела МВД по борьбе с угрозой нелегальной иммиграции в Ла-Манше Дэн О'Махони. — Благодаря сотрудничеству с полицией и международными партнёрами было арестовано почти 300 человек, вынесено 65 обвинительных приговоров за преступления на небольших судах, а наши целенаправленные усилия сорвали более 13 500 попыток (переплыть канал. — ИноТВ), предпринятых мигрантами, в этом году».

«Но этот сложный вопрос требует внесения изменений в наше законодательство. Новый план правительства по иммиграции обеспечивает долгосрочное решение, которое позволяет исправить сломанную систему и внести изменения, необходимые для борьбы с преступными группировками и предотвращения дальнейших человеческих жертв», — добавил чиновник.