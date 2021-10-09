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Ouest-France: поведение Польши создаёт риск её выхода из ЕС, предупредили в МИД Франции

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Политика Варшавы, которая регулярно позволяет себе провокации в адрес Евросоюза, создаёт риск того, что Польша «де-факто выйдет» из блока, заявил в интервью французскому телевидению государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Как сообщает Ouest-France, так чиновник отреагировал на постановление Конституционного суда Польши, который постановил, что законодательство ЕС частично противоречит польской Конституции.
Ouest-France: поведение Польши создаёт риск её выхода из ЕС, предупредили в МИД Франции
Reuters

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил в интервью французскому телевидению, что вынесенное Конституционным судом (КС) Польши в минувший четверг постановление, согласно которому отдельные положения законодательства ЕС противоречат польской Конституции, являются «атакой на Европейский союз», сообщает Ouest-France. 

По информации издания, Бон также отметил, что Варшава ведёт себя «грубейшим» образом и её новый выпад в адрес Брюсселя «стал очередным пунктом в длинном списке провокаций» против ЕС. Как предупредил чиновник, решение польского КС создаёт риск того, что Польша «де-факто выйдет» из состава Евросоюза, а также может повлечь за собой последствия в плане бюджетной поддержки, которую Брюссель оказывает стране. 
 
«Нынешнее правительство Польши не уважает фундаментальные принципы и ценности Европейского союза — в плане прав женщин, прав меньшинств, обеспечения независимости судебной ветви власти и СМИ», — отметил Бон. Между тем, как подчеркнул чиновник, 80% граждан выступают за то, чтобы остаться в ЕС, и «они всего этого не хотели»
 
Как напоминает обозреватель Ouest-France, польский КС 7 октября постановил, что некоторые из положений различных законодательных актов Евросоюза противоречат Конституции Польши и бьют по суверенитету страны. Судьи также выразили возмущение в связи с «вмешательством Европейского суда в юридическую систему Польши».
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Ouest-France Франция Европа
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