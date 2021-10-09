Ouest-France: поведение Польши создаёт риск её выхода из ЕС, предупредили в МИД Франции

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00:57 Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести свой последний бой в России Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве ответил, где бы хотел провести свой последний поединок.

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00:40 Емельяненко высказался о своём будущем после победы над Джонсоном Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал о своём будущем после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

00:34 Фёдор Емельяненко: Джонсону надо было чуть лучше подготовиться Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, хотел ли он победой над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве показать пример своему ученику Валентину Молдавскому.

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00:06 Емельяненко назвал большим событием прошедший в Москве турнир Bellator 269 Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном высказался о прошедшем в Москве турнире Bellator 269.

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23:55 Фёдор Емельяненко: рад, что сегодня смог всех порадовать Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что ему приятны успехи бойцов его команды Fedor Team.

23:51 Фёдор Емельяненко не стал отвечать на вопрос, является ли величайшим бойцом всех времён Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном не стал отвечать на вопрос, является ли величайшим бойцом всех времён.

23:48 Заболотный забил 1000-й мяч ЦСКА в РПЛ Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (3:1) забил 1000-й мяч ЦСКА.

23:42 Фёдор Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде на турнире Bellator 269 в Москве Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном в поединке на первом в истории турнире Bellator, который проходит в Москве.

23:39 «Милан» в большинстве обыграл «Болонью» в матче Серии А В рамках девятого тура итальянской Серии А игроки «Болоньи» вдевятером уступили «Милану».

23:33 Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из третьих стран Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении ограничений на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия, до 15 декабря.