Le Figaro: «новые просветители» или «Министерство правды» — во Франции разгорелись споры вокруг комиссии по борьбе с фейковыми новостями

Новая комиссия по борьбе с теориями заговоров, созданная по инициативе французского президента, вызвала множество вопросов у французской общественности, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, эксперты не одобряют состав нового органа, а также беспокоятся, что под видом борьбы с дезинформацией оно станет осуществлять цензуру.

«Просветители эпохи цифровых технологий» — новая комиссия по борьбе с теориями заговоров с таким названием, созданная по инициативе Елисейского дворца, провела своё первое заседание в понедельник 4 октября, чтобы «подготовить предварительный план следующих четырёх месяцев работы», сообщает Le Figaro со ссылкой на одного из членов комиссии. Как передаёт газета, 13 исследователям, историкам, политологам, журналистам и специалистам по киберпространству было поручено взяться за взрывоопасную тему дезинформации в социальных сетях, чтобы сформулировать к декабрю «конкретные предложения в области образования, регулирования, борьбы с распространителями ненависти и дезинформации».

Реакция на эту инициативу исполнительной власти не заставила себя ждать, отмечает газета. Одним из первых «создание Министерства правды» осудил, вспомнив мир антиутопии Оруэлла, политик антипрививочных взглядов Флориан Филиппо. Мэр Канн Давид Лиснар также высмеял создание «ещё одной» комиссии, заметив, что государству лучше сосредоточиться на своих прямых обязанностях, а именно на «уровне общественного образования» и «обучении критическому мышлению», которые являются «лучшими противоядиями» от теорий заговоров.

В воскресном эфире телеканала France 5 социолог Жеральд Броннер, которому было поручено председательствовать в комиссии, попытался успокоить общественность. «Я против цензуры, но не против регулирования», — заявил он, уточнив, что осуждает, к примеру, блокировку аккаунтов «законно избранных» политиков, таких как Дональд Трамп.

Тем не менее идея комиссии по борьбе с конспирологией вызывает много вопросов, отмечает издание. «Что меня беспокоит, так это одновременное совмещение множества понятий, — говорит директор исследовательских программ Института международных и стратегических исследований Франсуа-Бернар Гюйгес. — Мы складываем в одну корзину «фальшивые новости», которые существовали всегда, вместе с «ненавистническими речами», «теориями заговоров»... что мы на самом деле подразумеваем под этим?». Как напоминает эксперт, даже наука часто противоречит себе: сначала учёные заявляли, что маски бесполезны, а затем уверяли, что они необходимы. Более того, в апреле 2020 года один из членов комиссии и директор Conspiracy Watch Руди Рейхштадт называл «конспирологической лихорадкой» и представлял в сенате 26% французов «сторонниками теорий заговоров» за их убеждённость в том, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Менее чем через год ВОЗ сама сочла вероятной гипотезу утечки из лаборатории.

Кроме того, состав нового аналитического центра «озадачивает», отмечает издание. Помимо того что во главе органа стоит слишком часто мелькающий в прессе социолог Жеральд Броннер, эксперты задаются вопросом о присутствии Ги Вальансьена — бывшего директора Центра пожертвований тел Университета Рене Декарта в Париже, который был причастен к делу о «массовых захоронениях», когда тысячи тел, завещанных науке, были оставлены на произвол судьбы или проданы. Ему также ставят в упрёк отрицание вредного воздействия препарата Mediator, который продавался во Франции до 2009 года, когда были выявлены его серьёзные побочные эффекты для сердца, а также получение поддельного медицинского сертификата.

Как напоминает газета, президент Эммануэль Макрон уже не в первый раз озадачивается проблемой фальшивых новостей. В первый год его срока парламентское большинство проголосовало за закон, запрещающий распространение ложной информации «во время предвыборной кампании». Многие ассоциации тогда сочли закон о свободе слова 1881 года достаточным юридическим основанием для определения дезинформации, поскольку он «запрещает распространять ложные новости, если это наносит ущерб общественному порядку». В 2020 году тема «фейковых новостей» снова вернулась в законопроекте депутата Летиции Авиа, который в конечном итоге был объявлен неконституционным.

Зачем создавать новую комиссию всего за несколько месяцев до президентских выборов? — задаётся вопросом издание. «Средства массовой информации через свои службы проверки фактов уже выполняют эту работу», — считает политический аналитик Матье Слама. «Мы снова возвращаемся к старым дебатам, и мне кажется, что государство выходит за рамки своей роли, находя предлог для большего регулирования. Если теории заговора становятся незаконными, не рискуем ли мы сделать преступлением мнение?» — беспокоится эксперт.

Член комиссии Жан Гарриг возражает, что доклады комиссии будут доступны не только Эммануэлю Макрону, но и всем кандидатам, чтобы они могли извлечь из него то, что сочтут уместным. Председатель комиссии Жеральд Броннер, в свою очередь, в ответ на запрос Le Figaro объявил, что больше не будет отвечать на вопросы «до тех пор, пока комиссия не представит свой отчёт». «Сейчас время работать и позволить недоброжелательным комментариям утихнуть», — уклонился от ответа социолог.