DM: британским журналистам пригрозили сроком за обнародование компроматов на правительство

Британское правительство намерено внести поправки в закон о государственной тайне, которые приравняют журналистов, публикующих попавшие к ним в результате утечки данные, к шпионам. За обнародование материалов репортёрам может грозить до 14 лет заключения. В британской ассоциации журналистов сочли, что подобное решение правительства угрожает свободе слова в стране.

Министерство внутренних дел Великобритании намерено внести поправки в закон о государственной тайне, которые предусматривают лишение свободы до 14 лет за публикацию компрометирующих сведений о правительстве, сообщает Daily Mail.

В ведомстве во главе с министром Прити Пател полагают, что закон, принятый в 1989 году, требует изменений с «учётом влияния эпохи интернета, особенно в части быстрой передачи данных». В связи с этим правительство намерено приравнять журналистов, которые обнародуют оказавшиеся у них в распоряжении в результате утечки конфиденциальные документы, к шпионам.

Правозащитники и юридическая комиссия, подготовившие изменения в законодательство, отмечали, что должна быть предусмотрена и некая защита журналистов, чтобы они не подвергались преследованию. Однако в Министерстве внутренних дел предложение отвергли, сочтя, что это «подорвёт» усилия по борьбе с разглашением секретных данных.

Общественные организации и журналистское сообщество выступило против поправок. Так, в британской ассоциации журналистов заявили, что подобные планы не позволят средствам массовой информации «проливать свет на несправедливость со стороны государства», что является важной составляющей «любой процветающей демократии».

«Предлагаемые поправки помешают осведомителям предоставлять жизненно важную информацию, которую имеет право знать общественность, и помешают проведению журналистских расследований, которые заставляют власть отчитываться о своих действиях», — заявила представитель ассоциации Сайра Текин.

В ассоциации призвали правительство в рамках реформирования закона сосредоточиться на защите журналистов, чтобы не «криминализировать» журналистскую деятельность и не ущемлять право на свободу слова. По мнению представителей организации, это может «открыть возможности для преследования СМИ и их источников, несмотря на то что они действуют в общественных интересах».

Писательница Лора Додсворт напомнила, что британское правительство не впервые самостоятельно решает, что отвечает общественным интересам, а что — нет. В частности, она сравнила предлагаемые поправки с законопроектом «О полиции, преступности, приговорах и судах», который направлен на предотвращение «шумных и раздражающих протестов». Однако, по словам Додсворт, именно в этом смысл протестов, которые, как и свобода прессы, являются неотъемлемой частью демократии.

Радиоведущий Джон Симпсон признался, что, если бы поправки к закону были приняты в начале его карьеры в 1970-х годах, он, «вероятно», подвергся бы уголовному преследованию.

Более того, критики предложений указывают на то, что если бы поправки действовали сейчас, то уголовное дело было бы возбуждено в отношении журналистов, которые в июне обнародовали информацию о нарушении Мэттом Хэнкоком коронавирусных ограничений. Это привело к отставке Хэнкока с поста министра здравоохранения и разводу с супругой. Как напоминает Daily Mail, журналисты, опубликовавшие фотографии поцелуя бывшего министра с его помощницей и давней подругой Джиной Коладанджело, опирались на просочившиеся записи камер наблюдения.