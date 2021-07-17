Daily Mail: «предвзята и контролируется демократами» — основатель «Википедии» больше не считает её источником объективной информации

«Википедии» больше нельзя доверять как источнику объективной информации, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление одного из основателей сайта Ларри Сэнгера. Как объяснил журналистам Сэнгер, сегодня волонтёры, придерживающиеся левых взглядов, удаляют из онлайн-энциклопедии любую информацию, не соответствующую их повестке. В качестве примера создатель сайта привёл статью о президенте США Джо Байдене, в которой отсутствуют факты, бросающие тень на президента США и его сына.

«Википедии» больше нельзя доверять как источнику объективной информации, поскольку волонтёры, придерживающиеся левых взглядов, удаляют из онлайн-энциклопедии любую информацию, не соответствующую их повестке, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление одного из основателей сайта.

53-летний Ларри Сэнгер, основавший «Википедию» в 2001 году вместе с Джимми Уэйлсом, уверен, что проект предал свою первоначальную миссию, начав отражать взгляды «истеблишмента». В частности, Сэнгер согласился с оценкой, согласно которой «склоняющиеся к демократам команды волонтёров» удаляют контент, который им не нравится, — в том числе информацию о скандалах, связанных с президентом Джо Байденом и его сыном Хантером Байденом.

На вопрос о том, можно ли доверять «Википедии», он ответил: «Вы можете быть уверенными в том, что она предоставит вам достоверную точку зрения истеблишмента практически по всем вопросам. Можете ли вы быть уверенными, что она всегда будет говорить вам правду? Ну, это зависит от того, в чём, по вашему мнению, заключается правда».

Сэнгер сослался на статью о Джо Байдене, которая, по его мнению, была «подчищена» и не содержит в себе аргументов, отражающих республиканскую точку зрения. Кроме того, в статье почти ничего не говорится об украинском скандале, к которому причастен сын президента Хантер Байден. «То немногое, что можно найти, крайне предвзято и на самом деле читается как краткое изложение речи адвоката защиты», — заметил Сэнгер.

В своём блоге Сэнгер отметил, что статья о Байдене не содержит никаких упоминаний о получении Хантером Байденом $600 тыс. в год за работу в совете директоров украинской энергетической компании Burisma с 2014-го по 2019 год, куда он был назначен, несмотря на отсутствие опыта работы в энергетическом секторе.

В статье о Джо Байдене в «Википедии» также не упоминается о ноутбуке Хантера Байдена, который сын президента забыл в мастерской по ремонту компьютеров в Уилмингтоне, штат Делавэр, в апреле 2019 года. Как напоминает газета, содержимое ноутбука было обнародовано, хотя Байден и другие демократы утверждали, что это было частью «российской кампании по дезинформации».

Информация о ноутбуке стала достоянием общественности в октябре, когда газета The New York Post сообщила об электронных письмах с ноутбука Хантера Байдена, полученных изданием от личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Платформы социальных сетей, такие как Twitter и Facebook, не позволяли пользователям делиться ссылками на эту историю, за что их обвинили в цензуре, мотивом которой стала предвзятость.

По словам Сэнгера, многие республиканцы также пользуются «Википедией» и были бы рады изучить статьи и заставить редакторов придать рассказам видимость баланса, но руководство сайта этого не допустит. «Есть много людей, полных решимости пойти и сделать статью более политически нейтральной, но им этого не разрешают», — посетовал основатель онлайн-энциклопедии. «Это весьма примечательно, учитывая, что политика нейтральности всё ещё действует», — добавил он.

Как предупредил основатель «Википедии», допущение представления всего одной версии фактов даёт огромный стимул богатым и влиятельным людям для установления контроля над такими проектами, как «Википедия», чтобы укрепить свою власть. «И они это делают», — подчеркнул он. По мнению Сэнгера, в этом «Википедия» похожа на традиционные СМИ. Она, «кажется, предполагает... что существует только одна законная оправданная версия истины по любому спорному вопросу». «Конечно, раньше «Википедия» была не такой», — заметил создатель сайта.