Daily Mail: «предвзята и контролируется демократами» — основатель «Википедии» больше не считает её источником объективной информации
«Википедии» больше нельзя доверять как источнику объективной информации, поскольку волонтёры, придерживающиеся левых взглядов, удаляют из онлайн-энциклопедии любую информацию, не соответствующую их повестке, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление одного из основателей сайта.
53-летний Ларри Сэнгер, основавший «Википедию» в 2001 году вместе с Джимми Уэйлсом, уверен, что проект предал свою первоначальную миссию, начав отражать взгляды «истеблишмента». В частности, Сэнгер согласился с оценкой, согласно которой «склоняющиеся к демократам команды волонтёров» удаляют контент, который им не нравится, — в том числе информацию о скандалах, связанных с президентом Джо Байденом и его сыном Хантером Байденом.
На вопрос о том, можно ли доверять «Википедии», он ответил: «Вы можете быть уверенными в том, что она предоставит вам достоверную точку зрения истеблишмента практически по всем вопросам. Можете ли вы быть уверенными, что она всегда будет говорить вам правду? Ну, это зависит от того, в чём, по вашему мнению, заключается правда».
Сэнгер сослался на статью о Джо Байдене, которая, по его мнению, была «подчищена» и не содержит в себе аргументов, отражающих республиканскую точку зрения. Кроме того, в статье почти ничего не говорится об украинском скандале, к которому причастен сын президента Хантер Байден. «То немногое, что можно найти, крайне предвзято и на самом деле читается как краткое изложение речи адвоката защиты», — заметил Сэнгер.
В своём блоге Сэнгер отметил, что статья о Байдене не содержит никаких упоминаний о получении Хантером Байденом $600 тыс. в год за работу в совете директоров украинской энергетической компании Burisma с 2014-го по 2019 год, куда он был назначен, несмотря на отсутствие опыта работы в энергетическом секторе.
В статье о Джо Байдене в «Википедии» также не упоминается о ноутбуке Хантера Байдена, который сын президента забыл в мастерской по ремонту компьютеров в Уилмингтоне, штат Делавэр, в апреле 2019 года. Как напоминает газета, содержимое ноутбука было обнародовано, хотя Байден и другие демократы утверждали, что это было частью «российской кампании по дезинформации».
Информация о ноутбуке стала достоянием общественности в октябре, когда газета The New York Post сообщила об электронных письмах с ноутбука Хантера Байдена, полученных изданием от личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Платформы социальных сетей, такие как Twitter и Facebook, не позволяли пользователям делиться ссылками на эту историю, за что их обвинили в цензуре, мотивом которой стала предвзятость.
По словам Сэнгера, многие республиканцы также пользуются «Википедией» и были бы рады изучить статьи и заставить редакторов придать рассказам видимость баланса, но руководство сайта этого не допустит. «Есть много людей, полных решимости пойти и сделать статью более политически нейтральной, но им этого не разрешают», — посетовал основатель онлайн-энциклопедии. «Это весьма примечательно, учитывая, что политика нейтральности всё ещё действует», — добавил он.
Как предупредил основатель «Википедии», допущение представления всего одной версии фактов даёт огромный стимул богатым и влиятельным людям для установления контроля над такими проектами, как «Википедия», чтобы укрепить свою власть. «И они это делают», — подчеркнул он. По мнению Сэнгера, в этом «Википедия» похожа на традиционные СМИ. Она, «кажется, предполагает... что существует только одна законная оправданная версия истины по любому спорному вопросу». «Конечно, раньше «Википедия» была не такой», — заметил создатель сайта.