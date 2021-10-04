SRF: покупка американских атомных подлодок делает Австралию зависимой от США

Сотрудничество в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией вызывает критику не только во Франции, отмечает швейцарский телеканал SRF. Внутри Австралии тоже возникают вопросы. Дело в том, что приобретение американских атомных подлодок делает континент зависимым от технологий США, а партнёрство с ними, как полагают эксперты, не может длиться вечно.

Новый альянс в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией действует на нервы не только Франции, отмечает швейцарский телеканал SRF. Внутри Австралии тоже возникают вопросы.

Китайский эксперт Виктор Гао не сдерживается при оценке соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между США, Австралией и Великобританией. «Из-за вооружения атомными подлодкам Австралия становится целью атаки с применением ядерного оружия», — ­заметил он, выступая на австралийском телевидении. Дело в том, что с приобретением американских атомных технологий страна теряет в Тихоокеанском регионе статус державы, свободной от ядерного оружия.

На вопрос ведущего о том, кто мог бы напасть на Австралию и применить при этом ядерные бомбы, профессор пекинского университета отвечать не стал. Однако было ясно, что он говорил о Китае.

Подобной риторике не следует удивляться, отмечает SRF. Сотрудничество между США, Великобританией и Австралией нацелено, в первую очередь, на экспансивные действия Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. Австралия, которая является ведущим союзником Вашингтона в этой связи, должна сыграть здесь решающую роль.

Из-за этого Канберра разорвала договор с Францией о постройке нового флота подводных лодок традиционного типа вооружений. Вместо этого она приобретёт у Америки атомные подлодки, которые будут применяться в Тихоокеанском регионе. Какова будет цена, неизвестно никому, подчёркивает швейцарский телеканал.

С точки зрения эксперта по стратегии Хью Уайта, решение нельзя считать принципиально негативным. Дело не только в том, что затраты на французские подлодки достигли неизмеримых масштабов. Их дизельно-электрические подводные лодки уступают атомным подлодкам. Они вынуждены чаще всплывать, чтобы выпустить отработанные газы и дозаправиться. Кроме того, они медленнее, чем атомные подводные лодки. В то же время у атомных подлодок есть большая проблема: «Технология крайне сложная, требовательная и весьма щепетильная со стратегической точки зрения».

США разрешают австралийцам доступ к этим высоким технологиям, что считается абсолютной привилегией. Однако вызов, связанный с поддержанием работы и эксплуатацией этих подлодок в целом, чрезвычайно значителен. У австралийцев, по словам Уайта, уже сейчас есть проблемы с поддержанием работоспособного состояния старых дизельных подлодок.

Это привело к тому, что Австралия на протяжении десятилетий полностью зависима от США. Эта зависимость таит в себе огромные стратегические риски. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что партнёрство с США будет продолжаться всегда. «Но факт в том, что ничто не длится вечно», — подчёркивает эксперт.

Австралия не может быть уверена в том, что Великобритания и США через 20 или 30 лет будут придерживаться того же мировоззрения, что и она сама. Однако её зависимость от этих стран будет существовать и тогда.

Кроме того, некоторые критики предостерегают, что Австралия находится на пути к тому, чтобы стать вассалом США. Эксперт по стратегии Уайт считает, что сотрудничество с Вашингтоном важно и правильно, в том числе по стратегическим причинам. Однако Австралия, по его мнению, должна усиленно искать диалога с соседними северными странами, например, с Индонезией или Малайзией. У них много опыта, как обращаться со склонным к экспансии Китаем. Однако Канберра не хочет этим заниматься. В итоге Австралия рискует остаться оплотом Запада в Тихоокеанском регионе, следуя мышлению в духе 50-х годов, критикует Уайт.

В соответствии с позицией австралийского правительства, континент должен стать базой американцев в регионе — «для поддержки амбициозного ведения войны и комбинированных военных операций», заключает швейцарский телеканал SRF.