Le Monde: США и ЕС пытаются наладить отношения — но цели у них очень разные

В Питтсбурге пройдут встречи между представителями США и ЕС по укреплению охладевших двусторонних отношений, пишет Le Monde. Хотя у сторон по-прежнему есть точки соприкосновения, а в ЕС превалируют сторонники укрепления связей с Вашингтоном, цели США и Евросоюза не совпадают. И европейцы, судя по заявлениям дипломатов, намерены на предстоящих переговорах твёрдо стоять на своём.

Европейцы и американцы задались целью «восстановить испорченные в эру Трампа трансатлантические связи»: в Питтсбурге — некогда крупном промышленном центре, ныне совершившем успешный переход в сектор высоких технологий, — в среду и четверг пройдут встречи на высоком уровне между представителями Брюсселя и Вашингтона, которые обсудят целый ряд важных для двусторонних отношений тем, сообщает Le Monde. По информации французской газеты, с американской стороны в переговорах примут участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай, тогда как Евросоюз будут представлять зампреды Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрет Вестагер.

Как напоминает обозреватель Le Monde, в ходе визита Джо Байдена в Брюссель в июле ЕС и США уже договорились углубить торговые связи и усилить сотрудничество в технологическом секторе, сформировав с этой целью Американо-европейский совет по торговле и технологиям (TTC), — однако с тех пор сторонам так и не удалось достичь никаких подвижек в плане урегулирования спора вокруг стали и алюминия, а вдобавок Белый дом успел нанести своим заокеанским союзникам два серьёзных оскорбления, сначала без предупреждения начав вывод войск из Афганистана, а затем совместно с Великобританией и Австралией внезапно объявив о создании нового оборонного союза AUKUS, в результате чего Канберра отменила крупный заказ на французские подлодки. В ответ Париж попытался убедить своих европейских партнёров отложить заседание TTC, но безуспешно: пойти на это наотрез отказались и «атлантисты» (Прибалтика), и сторонники свободной торговли (Дания и Ирландия), отмечает журналист. В конечном счёте французский лидер Эммануэль Макрон «зарыл топор войны», проведя 22 сентября телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Однако, учитывая вышесказанное, насчёт того, действительно ли Байден готов сотрудничать с Европой, возникают определённые сомнения, констатирует автор материала.

Как сообщил Le Monde на условиях анонимности высокопоставленный представитель Еврокомиссии, по итогам предстоящих европейско-американских переговоров не будет проводиться пресс-конференций — так решил Брюссель, намереваясь таким жестом продемонстрировать своё недовольство поведением Вашингтона. Тем не менее, по данным газеты, хотя и афганский кризис, и ситуация вокруг AUKUS в Питтсбурге упомянуты, скорее всего, будут, они вряд ли сильно повлияют на повестку: стороны в первую очередь намереваются составить программу сотрудничества в плане регулирования технологических платформ, законотворчества в области искусственного интеллекта, борьбы с дефицитом полупроводников и контроля над иностранными инвестициями и экспортом в ряде стратегически важных секторов. Внутри ЕС переговоры о том, какие решения будут приниматься по итогам встреч в Питтсбурге, начали ещё задолго до скандала с AUKUS, и они были сложными — а потому каждая реплика со стороны европейцев будет очень тщательно взвешена, предполагает обозреватель Le Monde.

Хотя США и ЕС и могут найти общий язык по ряду тем, их повестки всё же различаются, полагает автор статьи. Главная цель Вашингтона — и в этом смысле Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа — это «безжалостная война» против Китая, и он хочет привлечь европейцев в качестве союзников, но вместе с тем желает, чтобы рынок Евросоюза оставался как можно более открытым; Европе же необходим китайский рынок, а кроме того, там уже поняли, что их исторический союзник мало заботится об интересах европейских стран, констатирует журналист. В таком напряжённом контексте европейская сторона пытается найти «третий путь» между Пекином и Вашингтоном, при котором Китай, пусть и считаясь «системным противником», не был бы полноценным врагом, которого нужно забороть, пишет он. По этой причине европейцы сейчас и пытаются воплотить в жизнь идею, которую разные её сторонники называют «стратегической автономией», «суверенностью» или «независимостью» ЕС — не имея, впрочем, чёткого представления о том, в чём заключается её суть, считает автор.

«В переговорах с Вашингтоном ещё до Питтсбурга мы старались сделать так, чтобы автономия ЕС в регуляционном плане никак не затрагивалась. Мы координируем усилия и сотрудничаем, но при этом не ориентируемся на США», — рассказал Le Monde представитель европейского дипломатического корпуса. Как подчёркивает обозреватель издания, ЕС, таким образом, не станет отказываться от регулирования в технологической сфере только потому, что это может как-то не понравиться американцам.

Особенно активно — как внутри ЕС, так и между Брюсселем и Вашингтоном — в настоящий момент разворачиваются споры по вопросу полупроводников, нехватка которых бьёт по промышленности с обеих сторон Атлантического океана, пишет Le Monde. Как сообщил газете источник, европейцы и американцы хотят значительно нарастить их производство, которое в настоящий момент сконцентрировано на Тайване, однако Брюссель не собирается даже поднимать на переговорах с США тайваньскую тематику или возможность союза против Китая.