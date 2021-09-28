SCMP: в погоне за коллективным иммунитетом Китай полностью вакцинировал 78% своих жителей

На фоне выявления новых заражений между местными жителями Китай «продолжает погоню за коллективным иммунитетом». Как передаёт South China Morning Post, власти КНР уже осуществили полную вакцинацию для порядка 78% населения, которое состоит из 1,41 млрд человек.
Китай осуществил полную вакцинацию для по меньшей мере 1,1 миллиарда человек из всего населения страны, которое состоит из 1,41 миллиарда. Порядка 78 процентов всех жителей КНР сделали по две прививки от коронавируса.
В столице страны, Пекине, обе дозы вакцины получило 98 процентов взрослого населения. 35,7 процента всех прививок от COVID-19 в мире было сделано в Китае, где проживает 18,2 процента мирового населения.
КНР продолжает погоню за коллективным иммунитетом. При этом 25 сентября власти зафиксировали девять случаев передачи вируса внутри страны. Пять из них были зарегистрированы в городе Сямынь, и ещё четыре — в провинции Хэйлунцзян.
Председатель Си Цзиньпин заявил, что к концу 2021 года Китай отправит за рубеж 2 миллиарда доз вакцины. В общей сложности пока иностранным государствам было направлено более 1,25 миллиарда доз вакцины.
На 25 сентября 2021 года на территории КНР в общей сложности было зафиксировано 96 015 случаев заражения и 4636 смертей.
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