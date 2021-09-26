SZ: незначительный прогресс — в ЕС оценили борьбу с коррупцией на Украине

Европейский союз оказывает поддержку Украине, своему «стратегическому партнёру», уже более двух десятилетий, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако новый доклад Европейской счётной палаты свидетельствует, что, несмотря на огромные финансовые вливания, успехи в построении правового государства и борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти почти отсутствуют. Олигархи, высокопоставленные госслужащие и коррумпированные прокуроры и судьи по-прежнему «делят государство между собой», а миллиарды евро тем временем исчезают за границей.

Если бы Украина сократила масштабы повсеместной коррупции, по крайней мере до среднеевропейского уровня, то уровень экономического развития и жизни украинцев составлял бы как минимум половину от среднего по ЕС. Но 38 млн украинцев ещё далеки от этого показателя. Уже в течение нескольких десятилетий Украина остаётся на отметке 30%, свидетельствует доклад Европейской счётной палаты, пишет Süddeutsche Zeitung.

Более двух десятилетий ЕС пытается поддерживать Украину, своего «стратегического партнёра», с помощью грантов, кредитов и новых консультационных и финансовых программ. Но олигархи, высокопоставленные госслужащие и коррумпированные прокуроры и судьи «продолжают делить государство между собой», а миллиарды евро исчезают за границей. Украина, за некоторыми исключениями, достигла незначительного прогресса как в построении правового государства, так и в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в докладе Европейской счётной палаты «Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти на Украине».

ЕС — крупнейший донор Киева. Только за последние пять лет Евросоюз предоставил Украине около €15 млрд, включая кредиты, гарантии и ряд программ. В соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, подписанном в 2014 году, верховенство закона и борьба с коррупцией являются приоритетными направлениями для ускорения экономического роста и повышения уровня жизни граждан. Однако эти положения существуют лишь на бумаге.

В реальности ничего не изменилось. ЕС не занимался системными исследованиями причин коррупции на высшем властно-бюрократическом уровне: налоговых льгот, монополий, механизма «захвата государства», имущественных отношений между государством и компаниями, финансов более 3500 заведомо неэффективных государственных предприятий, играющих роль «магазинов самообслуживания». Не разрабатывались стратегии, не говоря уже о реализации эффективных мер, отмечает издание.

Как утверждается в докладе, ЕС «хорошо осведомлён о многочисленных связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками, правительством, парламентом, судебной системой и государственными компаниями». Однако никаких действий не предпринимается. По оценкам Юхана Партса, члена Европейской счётной палаты, отвечавшего за подготовку отчёта, на Украине олигархи и связанные с ними лица «отмыли миллиарды» евро, которые они получили от ЕС.

Тем не менее «какие-либо запреты на въезд в ЕС для украинцев, подозреваемых в коррупции в высших эшелонах власти, отсутствуют». Отсутствуют и меры, которые помешали бы им пользоваться своими активами в ЕС. Как отмечается в докладе, Еврокомиссии и странам — членам ЕС необходимо действовать в срочном порядке. По мнению Партса, измений можно ожидать лишь тогда, когда европейские институты проявят «политическую волю».

Выводы Европейской счётной палаты о реализации мер по достижению верховенства закона особенно удручают. После более чем двух с половиной десятилетий попыток реформирования судебная система по-прежнему «насквозь» коррумпирована, и это касается практически всей её верхушки.

Конституционный суд, предстатель которого в настоящее время находится под следствием, объявил несколько положений закона «О предотвращении коррупции» неконституционными. В результате было прекращено более 100 расследований и 17 судебных дел против высокопоставленных чиновников, подозреваемых в коррупции.

Как утверждает Süddeutsche Zeitung, из-за коррумпированности судебной системы успехи в борьбе с коррупцией оказываются незначительными. «Это похоже на строительство дома, — отмечает Партс. — Если фундамент отсутствует, нет смысла думать об установке окон на шестом этаже».