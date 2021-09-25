Al Araby: пандемия усложнила демографические проблемы России

Несмотря на то что российские власти продолжают поощрять деторождение, в стране год за годом наблюдается сокращение численности населения. Как пишет Al Araby, продолжающаяся пандемия также усугубила разрыв между уровнями рождаемости и смертности. По мнению экспертов, страна находится на грани демографической катастрофы, с которой столкнётся уже в ближайшие десятилетия.

Хотя российские власти продолжают поощрять деторождение, в стране год за годом наблюдается сокращение численности населения. Как пишет Al Araby, разрыв между уровнями рождаемости и смертности увеличивается, что усугубляет продолжающаяся пандемия.

Как продолжает портал, по данным Росстата, убыль населения в России возросла на 62% в течение первых семи месяцев текущего года. Это значит, что численность населения сократилась более чем на полмиллиона человек. Эксперты утверждают: страна находится на грани демографической катастрофы, с которой столкнётся уже в ближайшие десятилетия.

Согласно прогнозу председателя наблюдательного совета российского Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, если правительство не примет срочных мер по стимулированию рождаемости, то к 2050 году население страны сократится почти вдвое, то есть с 146 млн человек в настоящее время до 70-80 млн.

«Это правда, что пандемия стала причиной увеличения уровня смертности, но основной причиной убыли населения является сокращение количества молодых людей и женщин детородного возраста из-за снижения рождаемости после распада Советского Союза в 1990-х годах. Подобная ситуация повторялась каждые четверть века после Второй мировой войны», — рассказал Крупнов в интервью Al Arabi.

По словам эксперта, уровень рождаемости в России сейчас составляет 1,5 ребенка на семью, что предвещает значительное сокращение численности населения, если тенденция сохранится.

Чтобы мотивировать семьи на рождение большего числа детей, российские власти предоставляют им различные выплаты, главной из которых сегодня можно назвать материнский капитал. Он не может быть обналичен и должен быть вложен, например, в улучшение жилищных условий и образование детей. С 2020 года эта помощь выплачивается семье при рождении первого ребенка, а не второго, как раньше.

По словам Крупнова, данный инструмент недостаточно эффективен, так как чаще всего рождение первого ребенка не зависит от финансового положения семьи, и необходимо сосредоточить внимание на поощрении рождения третьего или четвертого ребенка. Таким образом, решение выплачивать материнский капитал на первого ребенка свидетельствует о непонимании государством логики, лежащей в основе демографической политики.

Усилия России по увеличению численности населения не ограничиваются стимулированием деторождения, но также включают облегчение иммиграционных процедур и получения российского гражданства, особенно для жителей большинства русскоязычных регионов бывших советских республик. Одним из ярких примеров является Донбасс, где более 600 тыс. жителей уже получили российские паспорта.

Несмотря на это, по мнению Крупнова, полагаться исключительно на прибывающих в страну мигрантов недостаточно, чтобы компенсировать снижение рождаемости. Темпы миграции ниже скорости естественной убыли населения. Более того, те, кто желал покинуть бывшие советские республики и переехать в Россию, уже это сделали. Наконец, разработка масштабных программ по миграции из-за пределов бывшего Советского Союза приведёт к изменению социокультурной среды в России, в связи с чем необходимо сконцентрироваться на поддержке многодетных семей.

В начале августа российский лидер поручил правительству добиться прироста населения к 2024 году, когда закончится его четвёртый президентский срок. В апреле Минэкономразвития прогнозировало, что население России сократится на 550 тыс. человек в 2021 году и ещё на полмиллиона человек в следующем. К 2024 году оно сократится на 1,7 млн человек по сравнению с 2020 годом.