Euronews: «Место для объятий» в Риме служит напоминанием об опасностях пандемии

В Риме открылось «Место для объятий», где любой желающий за определённую сумму может удовлетворить свою потребность в близких контактах с живыми людьми. Как передаёт Euronews, после пандемии жизнь уже почти вернулась в привычное русло, но контакты между людьми восстановились не в полной мере, и появление центров, подобных этому, напоминает о том, что меры, принятые для борьбы с распространением вируса, нанесли серьёзный урон обществу и человеческим отношениям.

Призывы соблюдать безопасную дистанцию, которые раздавались так долго, возымели действие. За время пандемии многие стали опасаться близких контактов с другими людьми, при этом такая потребность совсем не исчезла. Удовлетворить её можно в центре Рима, где теперь действует «Место для объятий». Здесь готовы обнять всех желающих — за определённую плату.

ЛАУРА НАРДИНИ, основатель «Места для объятий»: Пандемия дала понять, насколько это важно, чтобы в нужный момент кто-то взял тебя за руку или просто похлопал по плечу. Раньше люди делали это спонтанно, но теперь всё изменилось. Возможность найти место, где вновь обретаешь душевный покой, или человека, который в этом поможет, стала теперь особенно цениться. Вот почему так вырос спрос.

Сеансы длятся от получаса до часа, их стоимость начинается от 60 евро. Некоторые приходят сюда регулярно и говорят, что им удаётся не только расслабиться.

МУЖЧИНА: Это даёт долгосрочный эффект. Какое-то время пребываешь в положении, при котором ничего не нужно делать, а лишь присутствовать и слушать себя. Это очень помогает, когда требуется сосредоточиться и задать себе цели.

ДЖОРДЖИЯ ОРЛАНДИ, корреспондент: Пандемия стала своего рода спусковым крючком для развития этого бизнеса. Люди ощутили, что значит отсутствие физического контакта. Но сейчас строгие ограничения уже сняты, и мы спросили эксперта, почему людям всё ещё не хватает объятий.

Жизнь уже почти вернулась в привычное русло, но контакты между людьми восстановились не в полной мере.

СЕБАСТЬЯНО МАФФЕТТОНЕ, профессор философии: Многим и прежде не хватало любви,но с пандемией ситуация обострилась, ведь пришлось самоизолироваться, и теперь проблема стала хронической.

Италия оказалась первой из западных стран, пострадавшей от вируса, поэтому неудивительно, что этот бизнес зародился именно здесь.

СЕБАСТЬЯНО МАФФЕТТОНЕ: Никто и представить не мог, что в Италии может возникнуть такой бизнес. Но мы первыми столкнулись с чрезвычайной ситуацией, что и подтолкнуло итальянцев к поиску решений.

По завершении пандемии ожидается рост случаев депрессии и подобных расстройств, и пока неясно, сколько времени сохранится эта тенденция. Появление центров, подобных «Месту для объятий», напоминает о том, что меры, принятые для борьбы с распространением вируса, нанесли серьёзный урон обществу и человеческим отношениям.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года.