Euronews: в Италии пускать людей на работу будут только по санитарному пропуску

С 15 октября жители Италии смогут попасть на работу только при наличии санитарного пропуска. Как передаёт Euronews, всем трудоустроенным итальянцам на входе в офис придётся предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест не более чем двухдневной давности или справку о выздоровлении от COVID-19. Отказавшимся грозят штрафы до полутора тысяч евро или даже потеря зарплаты целиком.

Власти Италии приняли решение не пускать жителей страны на работу без санитарного пропуска. С 15 октября всем трудоустроенным итальянцам на входе в офис придётся предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест не более чем двухдневной давности или справку о выздоровлении от COVID-19.

Отказавшимся грозят штрафы до полутора тысяч евро или даже потеря зарплаты целиком.

РОБЕРТО СПЕРАНЦА, министр здравоохранения Италии: Мы уверены, что распространение «грин-пассов» поможет нам ускорить кампанию вакцинации. Закон также расширяет сеть аптек, где делают экспресс-тесты на антиген.

До сих пор санитарные пропуска в Италии были обязательны только для студентов университетов и школьных учителей. Кроме того, «грин-пасс» нужно предъявлять для входа в театры, музеи, рестораны, спортзалы и поездок на междугородних автобусах и поездах.

ДЖОРДЖИЯ ОРЛАНДИ, корреспондент Euronews: До 15 октября, когда «грин-пасс» станет обязательным для работников частного и госсекторов, ещё есть время. Посмотрим, как поведут себя противники вакцинации и будут ли они протестовать, как это случилось, когда санитарный пропуск распространили на школьных учителей. Но прежде всего мы увидим, решат ли другие европейские страны последовать итальянскому примеру.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года.