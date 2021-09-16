Daily Mail: военные учения в центре Риги напугали и позабавили горожан
Внезапные городские учения в Риге, когда в прошедшие выходные латвийская столица временно превратилась в имитационный район боевых действий, «возмутили и позабавили жителей», сообщает Daily Mail. По всей видимости, гражданское население не предупредили о проведении маневров и о том, что солдаты будут стрелять холостыми патронами и отрабатывать различные действия прямо на улицах, говорится в статье.
На видеокадрах, которые появились в социальных сетях, не видно никаких обозначений границ проведения учений, поясняет автор. При этом обычные жители и гости Риги снуют по улицам между группами солдат, которые стреляют друг в друга, штурмуют здания и отрабатывают учебные задачи в рамках военных манёвров.
По словам властей, учения проводились не в полную силу. Однако вид воинских подразделений, ведущих стрельбу прямо в центре столицы, привёл многих горожан в замешательство и вызвал критику в адрес властей, которые не предупредили жителей и не установили никаких ограничений, говорится в статье.
После всплеска возмущения и критики латвийские военные «невыразительно извинились», подчеркнув, что они никому не нанесли вреда, сообщается в статье. «Во время таких учений мы используем только холостые патроны, которые производят много шума, но не представляют опасности для жизни и здоровья окружающих. В данном случае тоже использовались холостые боеприпасы, но эта ситуация вызвала недопонимание, за что мы приносим извинения», — говорится в официальном заявлении Минобороны Латвии.
Министерство обороны также призвало население «сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к учениям», настаивая на их необходимости и полной безопасности для жителей города. В то же время сообщается, что двое военнослужащих в Латвии были госпитализированы из-за травм, полученных во время манёвров в рамках масштабных учений НАТО Namejs 2021, которые проходят с 30 августа по 3 октября, отмечается в статье. В этих учениях задействовано около 9300 военнослужащих из ряда стран НАТО.
Примечательно, что городские учения в Риге состоялись за день до того, как российский президент Владимир Путин в понедельник посетил масштабные военные манёвры в Калининградской области, в ходе которых к берегу причалил самый большой в мире корабль на воздушной подушке проекта «Зубр». В этих учениях приняли участие примерно 2000 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники, при этом российские войска осуществили учебную высадку на берег на границе России с Евросоюзом, пишет Daily Mail.
В целом Россия проводит в настоящее время масштабные военные игры и манёвры в девяти разных локациях, сообщается в статье. Кроме российских военных, в них также принимают участие военнослужащие из Белоруссии, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Они проходят на огромной территории — от Балтийского моря до границ Украины. Отдельные учебные операции также проводятся в Арктике, где российская атомная подводная лодка «Орёл» произвела пуск противокорабельной крылатой ракеты «Гранит» в Баренцевом море, при этом район проведения манёвров был временно закрыт для прохода гражданских судов.
Учения должны были завершиться 16 сентября, однако Россия объявила, что войска вернутся в места постоянной дислокации не раньше середины октября, не дав никаких объяснений, чем вызвана такая задержка. Эти масштабные учения и заявления об укреплении связей между Россией и Белоруссией напугали Украину, сообщает Daily Mail.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этой связи заявил: «Отрабатываемые там сценарии создают серьёзные риски. Мы понимаем, что, если Россия так или иначе поглотит Белоруссию, у нас появится тысяча километров дополнительной опасности для нашего суверенитета и территориальной целостности». А его предшественник Павел Климкин отметил, что Россия стремится почти полностью окружить Украину своими войсками, и призвал Киев обратиться за помощью к НАТО, говорится в статье.
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