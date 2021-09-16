Daily Mail: военные учения в центре Риги напугали и позабавили горожан

Внезапные учения, которые проходили в центре Риги в прошлые выходные, стали сюрпризом для жителей латвийской столицы. При этом на видеокадрах, попавших в сеть, не видно никаких ограничений, а обычным жителям приходилось сновать между вооружёнными солдатами, проводившими учебную стрельбу. Правительство Латвии подверглось критике после того, как некоторые граждане заявили, что военные напугали их детей, пишет Daily Mail.

Внезапные городские учения в Риге, когда в прошедшие выходные латвийская столица временно превратилась в имитационный район боевых действий, «возмутили и позабавили жителей», сообщает Daily Mail. По всей видимости, гражданское население не предупредили о проведении маневров и о том, что солдаты будут стрелять холостыми патронами и отрабатывать различные действия прямо на улицах, говорится в статье.



На видеокадрах, которые появились в социальных сетях, не видно никаких обозначений границ проведения учений, поясняет автор. При этом обычные жители и гости Риги снуют по улицам между группами солдат, которые стреляют друг в друга, штурмуют здания и отрабатывают учебные задачи в рамках военных манёвров.



По словам властей, учения проводились не в полную силу. Однако вид воинских подразделений, ведущих стрельбу прямо в центре столицы, привёл многих горожан в замешательство и вызвал критику в адрес властей, которые не предупредили жителей и не установили никаких ограничений, говорится в статье.





Некоторые граждане обвинили военных в том, что те своими манёврами напугали их детей. Например, на одном из видео солдат стреляет из своего оружия как раз в тот момент, когда мимо него проходит женщина с ребёнком. Женщина заметно напугана, а ребёнок плачет от страха и потрясения, отмечается в статье. На других видео также есть сцены с участием большого количества солдат, которые прячутся посреди улицы за автомобилями и ведут огонь по зданиям.

После всплеска возмущения и критики латвийские военные «невыразительно извинились», подчеркнув, что они никому не нанесли вреда, сообщается в статье. «Во время таких учений мы используем только холостые патроны, которые производят много шума, но не представляют опасности для жизни и здоровья окружающих. В данном случае тоже использовались холостые боеприпасы, но эта ситуация вызвала недопонимание, за что мы приносим извинения», — говорится в официальном заявлении Минобороны Латвии.Министерство обороны также призвало население «сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к учениям», настаивая на их необходимости и полной безопасности для жителей города. В то же время сообщается, что двое военнослужащих в Латвии были госпитализированы из-за травм, полученных во время манёвров в рамках масштабных учений НАТО Namejs 2021, которые проходят с 30 августа по 3 октября, отмечается в статье. В этих учениях задействовано около 9300 военнослужащих из ряда стран НАТО.Примечательно, что городские учения в Риге состоялись за день до того, как российский президент Владимир Путин в понедельник посетил масштабные военные манёвры в Калининградской области, в ходе которых к берегу причалил самый большой в мире корабль на воздушной подушке проекта «Зубр». В этих учениях приняли участие примерно 2000 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники, при этом российские войска осуществили учебную высадку на берег на границе России с Евросоюзом, пишет Daily Mail.В целом Россия проводит в настоящее время масштабные военные игры и манёвры в девяти разных локациях, сообщается в статье. Кроме российских военных, в них также принимают участие военнослужащие из Белоруссии, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Они проходят на огромной территории — от Балтийского моря до границ Украины. Отдельные учебные операции также проводятся в Арктике, где российская атомная подводная лодка «Орёл» произвела пуск противокорабельной крылатой ракеты «Гранит» в Баренцевом море, при этом район проведения манёвров был временно закрыт для прохода гражданских судов.Учения должны были завершиться 16 сентября, однако Россия объявила, что войска вернутся в места постоянной дислокации не раньше середины октября, не дав никаких объяснений, чем вызвана такая задержка. Эти масштабные учения и заявления об укреплении связей между Россией и Белоруссией напугали Украину, сообщает Daily Mail.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этой связи заявил: «Отрабатываемые там сценарии создают серьёзные риски. Мы понимаем, что, если Россия так или иначе поглотит Белоруссию, у нас появится тысяча километров дополнительной опасности для нашего суверенитета и территориальной целостности». А его предшественник Павел Климкин отметил, что Россия стремится почти полностью окружить Украину своими войсками, и призвал Киев обратиться за помощью к НАТО, говорится в статье.