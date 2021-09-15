Bild: 71% немцев предпочли бы остаться на удалёнке и после окончания пандемии

Согласно опросу YouGov, более 71% сотрудников, работавших во время пандемии из дома, хотели бы продолжить это делать и после её завершения, передаёт Bild. По сравнению с маем 2020 года этот показатель увеличился на 13%. Главным преимуществом работы на удалёнке немцы назвали экономию времени за счёт отсутствия необходимости добираться в офис, а также более гибкий рабочий график.

Многие немцы привыкли к работе на удалёнке: более двух третей тех, кто работал из дома во время пандемии коронавируса, хотели бы продолжить это делать и после её завершения. В мае 2020 года, в начале пандемии, этого хотели только 58%, сейчас — 71%, пишет Bild.

По результатам опроса, проведённого YouGov, 26% опрошенных хотели бы работать из дома на постоянной основе, 45% предпочли бы работать в гибридном формате, который подразумевает сочетание работы из дома и в офисе.

Однако, как отмечает юрист в области трудового права Николь Мучке, несмотря на активные дискуссии, дистанционная работа до сих пор никак не регулируется немецким законодательством. В случае если в трудовом договоре не оговорена возможность работы из дома, после снятия коронавирусных ограничений сотрудники обязаны вернуться к работе на территории компании. Не существует и специального регламента для людей, находящихся в группе риска. При этом каждый может попытаться договориться с начальником, чтобы продолжить работу из дома, в индивидуальном порядке.

Опрос YouGov также выявил причины растущей популярности удалённой работы. 70% опрошенных отметили, что главным преимуществом работы из дома является экономия времени за счёт отсутствия необходимости добираться в офис. Кроме того, 57% респондентов указали на более гибкий рабочий график, 52% — на уменьшение расходов на транспорт, 43% — на сокращение вредного воздействия на окружающую среду.

По оценкам Немецкого транспортного клуба, за счёт перевода сотрудников на удалённый формат работы выбросы парниковых газов в окружающую среду могут уменьшиться на 3 млн тонн.

Однако, как показало исследование Deutsche Bank, иногда у сотрудников, работающих из дома, могут возникать проблемы с продуктивностью, например, из-за усложнившегося процесса коммуникации и сложностей с интернетом.

Кроме того, дистанционная работа не способствует росту экономики. По подсчётам консалтинговой компании PwC, из-за того, что сотрудники, работающие из дома, отказываются от обедов в кафе и ресторанах и не совершают покупки по дороге на работу, ВВП Германии может упасть на €15 млрд евро, передаёт Bild.