Обойдёт любой подросток: эксперт WP рассказал, почему китайские методы борьбы с игровой зависимостью бесполезны

Узнав, что власти КНР ограничили для несовершеннолетних время на онлайн-видеоигры тремя часами в неделю, должно быть, многие родители в США захотели нечто подобное в своей стране. Но как по своему опыту пишет в The Washington Post психолог Эдвард Спектор, проблему игровой зависимости так не решить — репрессивные меры с детьми редко работают и при должной мотивации любой 12-летний ребёнок может найти способ обойти запреты.

«Когда китайские власти объявили, что ограничат время на онлайн-видеоигры для тех, кому меньше 18 лет, до трёх часов в неделю, думаю, многие родители в США задались вопросом: почему так нельзя сделать и у нас», — пишет в своей статье для The Washington Post психолог и эксперт по цифровой зависимости Эдвард Спектор.

По мнению автора, подобный правительственный контроль над жизнью граждан невозможно представить в такой демократической стране, как Америка. Однако, как признаёт специалист, работая с людьми, испытывающими зависимость от технологий, он понимает, что стоит за желанием ввести такие меры. В США многие родители сталкиваются с проблемой того, как установить для своих детей здоровые рамки, ограничивающие время, проводимое онлайн.

«Это не выдуманная проблема — она действительно существует. И, как я заметил по своей практике, в ходе пандемии ситуация только ухудшилась. Технологии помогли нам в какой-то мере избавиться от чувства изолированности, которое появилось из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию и закрытия школ. Они позволили продолжаться занятиям, хоть и в урезанном формате. Но также пандемия в значительной мере увеличила время взаимодействия с гаджетами, когда многие и без того слишком много часов тратили на своё существование онлайн», — объясняет Спектор.

Как рассказывает эксперт, пандемия не только усугубила уже имеющуюся проблему игровой зависимости среди молодёжи, но и создала новые. Если не так давно основными пациентами Спектора были студенты вузов, то теперь всё чаще это подростки, учащиеся старших и средних классов. Это тревожная тенденция, потому что сейчас мы наблюдаем, как целевой аудиторией цифровой продукции становятся дети всё младше и младше.

Игровая зависимость в ощутимой мере влияет на то, как человек функционирует в школе или на работе, подчёркивает автор. Зачастую с отношениями с родными и друзьями есть проблемы, упущенные возможности колоссальны. Для развития ребёнка или подростка идеально разнообразие интересов и занятий, которые способствуют развитию различных навыков — будь то баскетбол, роботы, искусство или музыка. Человек с игровой зависимостью же становится хорош только в одном и забывает обо всех остальных увлечениях, организуя свой круг общения тоже исключительно в одной области.

При этом общение в различных кругах позволяет детям формировать навыки, необходимые, чтобы налаживать контакты с другими, не похожими на них людьми. Межличностные взаимодействия в мире гейминга чаще всего ограничены, а дружба поверхностна. По всем этим причинам, как настаивает эксперт, родители обязаны научить своих детей поддерживать здоровый баланс между их жизнью онлайн и в реальности.

Но ограничивать время, которое дети тратят на свои цифровые увлечения, сложно в любой стране. «Полагаю, что китайское правительство будет в этом не более успешно, чем любой родитель здесь, в США. Правда в том, что любое оборудование или программное обеспечение, которое помогает родителям контролировать цифровую активность их детей, можно обойти. Как показывает мой опыт работы с семьями, любой 12-летний ребёнок, если действительно этого хочет, может найти способ обойти инструменты, доступные родителям и учебным заведениям», — продолжает Спектор.

Поэтому важной частью терапии является осознание самим пациентом, что ему нужно что-то менять. Когда это происходит, ограничивающие инструменты начинают работать, потому что ребёнок или подросток уже концентрирует свою энергию на том, как поправиться, а не на том, как обойти очередной файрвол, подключиться к соседскому Wi-Fi или обнулить таймер на приставке, чтобы можно было дольше поиграть.

Спектор подчёркивает, что вариантов обойти установленные правила очень много. «Когда мы просто пытаемся контролировать наше молодое поколение, это обычно заканчивается провалом и нежелательными последствиями. В случае с семьями, с которыми я работаю, если им успешно удаётся заблокировать игру, пациент может начать смотреть, как играют другие на YouTube. Если отключают доступ в интернет, дети находят игры, в которые можно играть офлайн», — отмечает психолог.

Китай нашёл «неправильное и, скорее всего, бесполезное» решение для реальной проблемы. Научить детей делать более здоровый выбор в отношениях с технологиями куда сложнее, чем устроить технологические репрессии — будь то со стороны правительства или обеспокоенного родителя. Решить такую проблему непросто. Для этого необходимы диалог между родителями и детьми, определённый уровень контроля и поддержка со стороны экспертных институтов и организаций. «В долгосрочной перспективе это единственный подход, у которого есть серьёзные шансы на успех», — утверждает автор.