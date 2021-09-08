NTD: за поездку на гондоле придётся раскошелиться — Венеция станет платной для туристов

Власти Венеции тестируют новую систему приложений и турникетов, чтобы ограничить поток туристов в знаменитый город на воде. Как передаёт NTD, возможно, уже следующим летом за посещение города придётся платить от трёх до десяти евро в день, в зависимости от сезона. Кроме того, чиновники смогут закрывать город, если людей будет слишком много.

Прогуляться по площади Святого Марка или прокатиться на знаменитой гондоле — Венецию уже давно считают местом романтики и карнавалов. Но теперь за посещение города придётся платить.

Власти тестируют новую систему приложений и турникетов, чтобы ограничить поток туристов. Решили приехать в знаменитый город на воде и купить карнавальную маску? Сначала нужно будет установить приложение и забронировать визит. Потом заплатить от трёх до десяти евро в день, в зависимости от сезона.

ЛУИДЖИ БРУНЬЯРО, мэр Венеции: Это первый город в мире, посещение которого нужно будет бронировать. Так можно будет контролировать потоки людей.

Мнения жителей Венеции и туристов разные. Некоторые считают, что предложение правильное. Другие говорят, что город хотят превратить в тематический парк.

СТЕФАНО ВЕРРАТТИ, владелец магазина: Я живу тут 30 лет, и сейчас всё по-другому. 20-30 лет назад туристов было меньше, Венеция была романтичным местом. Теперь толпы людей просто бегут купить кебаб, сделать селфи на мосту Риалто, а потом прыгают в поезд и уезжают. Но можно ли так насладиться городом — непонятно.

ТУРИСТ ИЗ БЕЛЬГИИ: Я знаю, что некоторые жители Венеции жалуются на толпы туристов. Но, с другой стороны, город живёт за счёт туристов. Конечно, людей иногда многовато, но нужно найти другой способ.

ТУРИСТ ИЗ ГЕРМАНИИ: Думаю, вход в город должен быть свободным для всех. Это неправильная постановка вопроса, когда мне говорят, что я должен заплатить за то, чтобы просто посмотреть на здания на улицах.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕНЕЦИИ: Утром говорили, что бизнес, живущий за счёт туризма, зарабатывает только в выходные. То есть туризм уже не круглогодичный. Слишком много ограничений. Если ещё ограничить число людей, то туризм просто сойдёт на нет.

Уже сейчас на улицах города следят за каждым человеком. Установлено более 460 камер. Используют оптические датчики и телефонные вышки. Система может отличить местных жителей от иностранцев, а также понять, куда и с какой скоростью движется человек. Каждые 15 минут определяют, сколько посетителей находится в разных частях города, сколько по каналам движется гондол и не превышают ли они скорость.

Новые правила позволят закрывать город, если людей будет слишком много. Но пока неясно, какой установят лимит. Когда ограничения вступят в силу, тоже непонятно. Возможно, уже следующим летом.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.