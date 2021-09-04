CNN: после рекомендаций ЕС ряд европейских стран возвращают ограничения на въезд американцев

После рекомендаций Евросоюза Нидерланды, Швеция и Италия первыми ввели новые ограничения для туристов из США на фоне всплеска новых случаев COVID-19 в Америке, передаёт CNN. Между тем пока большинство европейских стран предпочли проигнорировать ни к чему не обязывающие рекомендации Брюсселя.

Для американцев перспективы отправиться в Европу вновь становятся всё более неясными, поскольку европейские страны принимают новые меры в ответ на недавний всплеск случаев COVID-19 в США, сообщает CNN.



Ранее на этой неделе Евросоюз объявил, что исключает Соединённые Штаты из своего безопасного списка, рекомендовав своим 27 государствам-членам пересмотреть решение о том, чтобы разрешить въезд в Европу обычным туристам из США.



Большинство основных туристических направлений, которые ранее в этом году решили принимать столь необходимых гостей из Соединённых Штатов, пока предпочитают игнорировать ни к чему не обязывающие рекомендации ЕС.



Однако Италия, Нидерланды и Швеция первыми ввели новые ограничения. Так, начиная с 4 сентября Нидерланды объявляют Соединённые Штаты «зоной повышенного риска». В этот список также внесены Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония.



Хотя путешественникам из этих и других стран с высоким уровнем риска будет разрешён въезд при условии полной вакцинации, они всё равно будут обязаны пройти 10-дневный карантин. А с 6 сентября им также придётся сдавать отрицательный тест на COVID.



Швеция, которая ранее сняла для американских путешественников, прибывающих почти со всех направлений, запрет на въезд на свою территорию, теперь также удалила США из списка одобренных стран.



Кроме того, новые меры в отношении прибывающих со всех направлений, в том числе из США, ввела Италия, которая одной из первых европейских стран открыла свои границы в начале этого года.



Ещё 31 августа итальянские власти начали требовать от всех приезжающих предъявить ПЦР-тест или тест на антитела от COVID, проведённый в последние 72 часа, причём вакцинированы вы или нет, значения не имеет.