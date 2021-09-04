CNN: после рекомендаций ЕС ряд европейских стран возвращают ограничения на въезд американцев

14:45
Ашрам не поедет на чемпионат мира в Японию по профессиональным соображениям
В Израильской федерации гимнастики заявили, что олимпийская чемпионка Токио Линой Ашрам не примет участие в чемпионате мира в Японии.
14:43
Бывший вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком
Бывший вратарь национальной команды Кипра Урко Пардо поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной России.
14:34
Российские лучники выиграли золото Паралимпиады в Токио
Россияне Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали летних Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
14:30
В «Спартаке» заявили о полной поддержке Витории со стороны руководства
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера команды Руя Витории.
14:25
Мазепин показал 18-й результат в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов
Российский пилот Никита Мазепин из команды Haas F1 Team показал 18-е время в третьей свободной практике этапа «Формулы-1» Гран-при Нидерландов.
14:23
Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на Лигу чемпионов
Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо не попал в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
14:23
Чекунков высказался о создании нового города Спутник
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью RT на Восточном экономическом форуме заявил, что жильё в новом городе Спутник будет пользоваться спросом.
14:10
Sport24: Фомин избежал серьёзной травмы в расположении сборной России
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прошёл медицинское обследование, которое не выявило серьёзных повреждений.
14:07
Червиченко назвал сборную Кипра по футболу полнейшим аутсайдером группы
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы сборной России по футболу в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с командой Кипра.
14:07
Два человека госпитализированы после взрыва газа в частном доме в Дагестане
Взрыв газа произошёл в частном доме в Дагестане, двоих мужчин в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
13:52
В Минобрнауки России заявили о невозможности введения полной удалёнки в высшем образовании
Глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью RT на Восточном экономическом форуме заявил, что нельзя вводить полную удалёнку в высшем образовании.
13:50
Литва начнёт строительство заграждения на границе с Белоруссией в сентябре
Работы по строительству заграждения на границе с Белоруссией начнутся в Литве в середине сентября.
13:43
Кемерово подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу в 2025 году
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что Кемерово подаст заявку на проведение в 2025 году мужского чемпионата мира по боксу.
13:33
В МЧС заявили о ликвидации пожара на складах в промзоне в Петербурге
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о ликвидации пожара на складах в промзоне на Кубинской улице.
13:32
Тренер Камельзон высказался о победе Медведева над Андухаром на US Open
Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон поделился впечатлениями от матча Даниила Медведева с Пабло Андухаром из Испании на Открытом чемпионате США.
13:22
Поставки России Китаю вертолётов Ми-171Ш Storm завершатся в 2022 году
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия завершит поставки Китаю транспортно-штурмовых вертолётов Ми-171Ш Storm в 2022 году.
13:13
Нурмагомедов примет участие в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует принять участие в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу в Москве.
13:10
Twitter и Facebook грозят в России новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент
Владельцам соцсетей Twitter и Facebook в России грозят новые штрафы за отказ удалять запрещённый контент. Судебные заседания по делам данных социальных сетей пройдут 14 сентября.
13:01
Обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области заключён под стражу
Мужчина, обвиняемый в похищении в Нижегородской области девушки, которую он удерживал в подвале гаража, заключён под стражу.
12:56
Колосков — о матче Кипр — Россия: у нас стопроцентные шансы на победу
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Кипра.
12:45
Роспотребнадзор высказался о ситуации с отравлением в школе Нижнего Новгорода
В пресс-службе нижегородского Роспотребнадзора высказались о ситуации с отравлением в школе Нижнего Новгорода.
12:33
Экс-тренер сборной Игнатьев поделился ожиданиями от матча Кипр — Россия
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что подопечные Валерия Карпина должны обыграть команду Кипра в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
12:30
Россия продолжает поставки Мьянме самолётов Як-130
Россия продолжает реализацию подписанного 5 лет назад контракта с Мьянмой на поставку самолётов Як-130, а также вооружения и боеприпасов к ним.
12:18
МЧС Бурятии перешло на режим функционирования «чрезвычайная ситуация»
В МЧС Бурятии сообщили, что ведомство перешло на режим функционирования «чрезвычайная ситуация».
12:16
«СЭ»: экс-полузащитник ЦСКА Влашич мог перейти летом в «Зенит»
Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич мог в летнее трансферное окно перейти в санкт-петербургский «Зенит».
12:05
Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Бахрейн одобрил использование российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19.
11:56
Около 40 человек могли отравиться в школе в Нижнем Новгороде
Около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления.
11:52
Кубица заменит Райкконена в Alfa Romeo на Гран-при Нидерландов
Польский пилот Роберт Кубица заменит финна Кими Райкконена, который сдал положительный тест на коронавирус, в Alfa Romeo Racing на Гран-при Нидерландов «Формулы-1».
11:41
Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Италии
Как минимум восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском городе Триесте.
11:38
Сафронов прокомментировал отказ Цветова от совместного фото на Паралимпиаде
Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио россиянин Дмитрий Сафронов прокомментировал отказ украинца Игоря Цветова от совместного фото на летней Паралимпиаде в Токио.
11:31
Рогозин: первые пуски ракет «Ангара» планируются в 2026 году
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 т полезной нагрузки.
11:20
В Москве за сутки выявили 1549 случаев коронавируса
В Москве за сутки выявили 1549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
11:13
Райкконен пропустит Гран-при Нидерландов из-за положительного теста на коронавирус
Финн Кими Райкконен из команды Alfa Romeo Racing не сможет принять участие в Гран-при «Формулы-1» в Нидерландах из-за положительного результата теста на коронавирус.
11:10
В Совфеде прокомментировали заявление Арестовича о Минских соглашениях
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений».
11:02
За сутки в России выявили 18 780 случаев коронавируса
За сутки в России выявили 18 780 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 18 856 заболевших.
11:00
В Кабуле 17 человек погибли в результате беспорядочной стрельбы в воздух
По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух в афганской столице.
11:00
Власов досрочно завершил выступление на «Вуэльте»
Российский велогонщик Александр Власов из команды Astana Premiere Tech досрочно завершил выступление в престижной шоссейной веломногодневке «Вуэльта Испании» из-за полученных травм.
10:50
В Дагестане нашли тело пропавшего человека после схода селя
В МЧС Дагестана сообщили, что спасатели обнаружили тело туриста, предположительно, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье.
10:48
СМИ: Британские власти отказали в отмене карантина для Роналду
Власти Великобритании отказали «Манчестер Юнайтед» в отмене карантина для португальца Криштиану Роналду.
10:41
Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе Нижнего Новгорода
Прокуратура организовала проверку информации о массовом отравлении детей в одной из школ Нижнего Новгорода.
10:31
Губернатор Приморского края высказался о проведении Олимпиады во Владивостоке
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что проведение Олимпийских игр во Владивостоке должно быть обдумано и экономически целесообразно.
10:30
На Украине выявили 2614 случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за 24 часа возросло на 2614 — до 2 296 155.
10:20
Кожемяко: Владивосток может стать миллионником через 5—10 лет
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что Владивосток может стать городом-миллионником через 5—10 лет.
10:18
Сантос заявил, что очень доволен продлением контракта с «Зенитом»
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о подписании нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.
10:06
В России провели более 180 млн тестов на коронавирус
Роспотребнадзор сообщил, что к настоящему моменту в России проведено свыше 180,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.
10:01
ESPN: Деандре Джордан станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс»
Трёхкратный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Деандре Джордан станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».
09:54
Премьер Японии проходит обследование в одной из больниц Токио
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга проходит обследование в одной из больниц Токио.
09:48
Стал известен победитель медального зачёта Паралимпиады в Токио
Сборная Китая досрочно победила в общекомандном медальном зачёте летних Паралимпийских игр в Токио.
09:31
Начальник Генштаба Армении отправился в Россию
Начальник Генштаба Вооружённых сил Армении Артак Давтян отправился в Россию с официальным визитом.
09:30
Рублёв закончил выступление на US Open в третьем круге
Россиянин Андрей Рублёв в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису уступил американцу Фрэнсису Тиафо.