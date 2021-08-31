NTD: нашествие медуз на побережье Азовского моря пугает туристов в Крыму

Отдыхающие на побережье Азовского моря в Крыму боятся заходить в воду из-за небывалого нашествия медуз, которые тысячами плавают на мелководье. Купаться практически невозможно, поскольку медузы не только вызывают неприятные ощущения, прикасаясь к коже, но могут и ужалить человека. Учёные говорят, что такое явление спровоцировала очень тёплая и сухая погода этим летом, передаёт NTD.
Медузы испортили отдых туристам в Крыму: к побережью Азовского моря прибило тысячи этих существ. Желающих купаться теперь почти нет, пляжи опустели.
АЛЁНА, туристка: Если очень хочется, то можно, но тогда вам придётся расталкивать медуз... Это такое клейкое, неприятное прикосновение — желеобразный, холодный и отвратительный контакт. Плюс ещё они жалятся!
НИНА, туристка: Мы приехали сюда купаться — но здесь медузы. Будем искать новое место для купания, для отдыха.
Учёные говорят, что нашествие медуз вызвано тёплой и сухой погодой. Она стоит в регионе уже несколько лет, дождей мало — поэтому в море поступает меньше пресной воды.
СЕРГЕЙ АЛЕМОВ, сотрудник Института биологии южных морей: За последние засушливые годы сток основных рек — Кубани и Дона — относительно снизился. Соответственно, повысился уровень солёности.
Более солёная вода — идеальная среда для обитания и размножения медуз.
СЕРГЕЙ АЛЕМОВ: Медузы давно присутствовали в Азовском море, но не в таких количествах, которые мы сейчас наблюдаем. Столь значительный рост численности и биомассы, размеров медуз связан с повышением солёности моря и наличием благоприятной для медуз кормовой базы.
По словам учёных, медуз станет меньше только тогда, когда вода перестанет быть такой солёной. В Крыму встречается два вида этих морских обитателей, для жизни людей они не опасны.
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