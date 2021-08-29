France 24: «на этот раз всё будет по-другому» — Макрон посетил иракский Мосул с важным визитом
СОФИЯ НИТТИ, журналист: Визит Эммануэля Макрона в Мосул имеет большое символическое значение — ведь президент посетит сразу несколько культовых сооружений, где разворачивались кровавые сражения против террористов ИГ*.
Так, в рамках визита президент осмотрит соборную мечеть Аль-Нури, где Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил себя так называемым «халифом» Исламского государства. Кроме того, побывает Макрон и в христианской Церкви Чудотворной Девы, где я нахожусь сейчас. Как видите, здесь везде обломки, и церковь до сих пор остаётся по большей части разрушенной. Здесь разворачивались кровопролитнейшие битвы против ИГ, и французскому президенту при визите сюда представится возможность напомнить о готовности Парижа продолжать борьбу с терроризмом.
Вчера Макрон говорил, что Франция останется в Ираке несмотря на уход американских войск, которые покинут страну до конца года, и это очень важно.
Между тем, для Парижа эта поездка стала возможностью вновь заявить о том, что он окажет экономическую поддержку ради восстановления Мосула. Франция, в частности, участвует в восстановлении городского аэропорта и медицинского факультета местного Университета Ниневии, а также реализует ряд культурных проектов для учебных заведений и культурных центров как в самом Мосуле, так и в окрестных деревнях.
Для иракцев, и в особенности — для жителей Мосула, визит французского президента стал хорошей вестью. Тем не менее, город с момента его освобождения четыре года назад уже посетили несколько глав государств, и они всякий раз делали много обещаний, однако реальных мер, как видите, было предпринято мало. Но ещё есть надежда, что в этот раз всё будет по-другому.
Дата выхода в эфир 29 августа 2021 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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