Французский евродепутат: в Афганистане западная утопия разбилась о реальность

Поражение США и их европейских союзников в Афганистане стало результатом утопического представления Запада о мире и народах, пишет в статье для Valeurs actuelles депутат Европарламента Николя Бе. На взгляд политика, идея о необходимости строительства демократии в Афганистане доказала свою полную несостоятельность, закончившись для европейцев и американцев полным крахом. Помимо прочего, нынешняя развязка в Афганистане продемонстрировала политическое бессилие Европы и её неспособность влиять на события, констатирует политик.

Когда в течение двадцати лет на создание демократического режима, в жертву которому было принесено 2400 солдат, было потрачено $776 млрд., а в итоге ваш заклятый враг в течение нескольких недель уничтожает двадцать лет ваших усилий, «ваше поражение является вопиющим, бесспорным, полным», пишет в статье для журнала Valeurs actuelles французский депутат Европарламента Николя Бе.

При этом поражение США и «их канадских и европейских вассалов» стало следствием не нехватки финансовых или людских ресурсов, а неправильного представления о мире и народах, уверен политик. Это поражение означает крах утопии. В то же время, «победа талибов* — это, конечно, печальная и, разумеется, ненавистная, победа реальности», констатирует Бе. «Утопией» он называет веру в глобализацию, которая может быть осуществлена только на основе западных ценностей.

Именно эта вера в универсальность «инклюзивной» системы заставила США потратить в Афганистане $787 млн на «продвижение равноправия полов». Это же убеждение заставило Францию поручить подготовку афганских парламентских чиновников «чемпионам» из Национальной школы администрации в Париже, замечает депутат. Как подчёркивает автор, именно здесь обучались 34 вице-губернатора афганских провинций, после чего французские префекты брали их на стажировку, чтобы «укрепить их компетенцию в области местного управления».

В этих двух примерах видна «одна и та же идея воспроизводить в конечном итоге одни и те же стандарты в Вашингтоне, Париже и Кабуле», констатирует политик. С точки зрения Запада, экономический рост и образование обязательно должны приводить к созданию «инклюзивных», «демократических» обществ — и не важно, что Китай демонстрирует обратное, пишет Бе.

Европейский Союз участвовал в этом «театре демократизированного Афганистана» не на последних ролях и даже гордился тем, что был главным носителем этой утопии, однако нынешняя развязка, напротив, подчёркивает его политическое бесплодие, неспособность влиять на события, считает парламентарий.

Как напоминает автор, в ноябре 2020 года ЕС ставил своей целью в Афганистане «укрепление инклюзивности мирного процесса путём усиления афганских организаций гражданского общества и содействия их доступу к лицам, принимающим решения, а также содействие региональному консенсусу в отношении мира». 5 августа Брюссель призвал к «полному и непрерывному прекращению огня», осудил военные преступления, за которые «должны ответить» лидеры талибов, а 12 августа пригрозил талибам «изоляцией», посоветовав рушащейся власти «начать диалог» с теми же талибами. Наконец, 17 августа голосом главы европейской дипломатии Жосепа Борреля Брюссель заявил: «Талибы выиграли войну. Значит, нужно вести с ними переговоры».

Автор обращает внимание, что Кабул пал в годовщину подписания соглашения в Дохе 2020 года. «Когда США объявили о выводе своих войск, попросив талибов быть столь любезными и не стрелять в их людей во время этого вывода, всё уже было кончено. Победитель, который ведет переговоры о прекращении огня, не является победителем. Тот, кто остается, — единственный победитель», — констатирует Бе.

Якобы демократическое правительство Кабула «прогнило до мозга костей», уверен политик. В 2010 году объёмы коррупции в стране оценивались в четверть национального ВВП. На протяжении двадцати лет афганское демократическое государство почти всегда занимало первое место в рейтинге самых коррумпированных стран мира, а президентские выборы 2009 года стали не более чем продолжением нарушений, которые вылились в отказ от второго тура.

Больше, чем когда-либо, Европа сегодня нуждается в политике, основанной на реальности, уверен автор статьи. Она больше не должна обманываться в отношении других и должна прежде всего отдавать себе отчёт в том, что она представляет собой сегодня и каково её влияние, её демографические, промышленные, экономические, научные, военные силы. Однако «Европейский Союз в его нынешнем виде, разумеется, не в состоянии сделать выводы и, главное, превратить их в политику, основанную на реальности», полагает депутат, прогнозируя, что ЕС «останется слеп до конца». «Потому что никто не должен обманываться: в Кабуле, как и в Брюсселе, утопии всегда заканчиваются плохо», — предупреждает Бе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

