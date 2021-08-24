Daily Telegraph: в Кабуле молодые люди подверглись порке и избиению за джинсы

Как рассказал житель Кабула в соцсетях, его с друзьями избили и отхлестали плетьми талибы, заметившие на них джинсы, а не традиционную одежду, пишет The Daily Telegraph. Издание отмечает, что в последнее время подобные инциденты участились и это усиливает опасение, что новый режим не такой умеренный, как описывают его официальные представители.

Несколько молодых людей в Афганистане подверглись избиению и порке за то, что на них были джинсы. Об этом рассказал один из потерпевших в посте в Facebook, сообщает The Daily Telegraph.

По словам жителя Кабула, когда он гулял с друзьями, они натолкнулись на группу талибов*, которые обвинили их в несоблюдении правил ислама. Двое молодых людей из компании успели убежать, а на остальных направили оружие, избили и отхлестали плетьми.

Ранее местная газета Etilaatroz написала, что один из её журналистов также был избит за то, что был одет не в «афганскую одежду». Есть сообщения и о прочих подобных инцидентах, в которых талибы нападали на молодых людей в джинсах и футболках. Один из представителей «Талибана»* заявил афганской газете, что движение пока ещё обдумывает решение в отношении дресс-кода для мужчин, отмечает The Daily Telegraph.

Как подчёркивает издание, участившиеся наказания за ношение светской одежды усиливают опасения, что жизнь при новом режиме будет мало отличаться от того, что происходило в конце 90-х, когда «Талибан» последний раз был у власти. Тогда за «нерелигиозную одежду» тоже зачастую избивали и даже могли убить. Девочки старше восьми лет и женщины должны были носить бурки, полностью закрывающие лицо и тело. Им нельзя было учиться, работать и даже просто выходить из дома.

Как объясняет британское издание, сейчас, после прихода к власти во второй раз, «Талибан» пытается подать себя как более умеренное движение. Среди прочего талибы заверяют, что уважают женщин и не хотят, чтобы те стали «жертвами» шариата.

Тем не менее уже неоднократно сообщалось о том, что некоторым женщинам предписали уйти с работы и на своё место направить родственника-мужчину. В воскресенье 22 августа бывшая представительница молодёжи при ООН Аиша Куррам рассказала в соцсетях, что «Талибан» вызвал на работу госслужащих в Кабуле, только чтобы уволить женщин, оправдав это «неблагоприятной ситуацией в сфере безопасности».

В то же время, по данным The Daily Telegraph, с увеличившимся спросом цены на бурки в афганской столице выросли вдвое.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.