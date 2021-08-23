ORF: не в силах вернуть Крым, Киев попытался привлечь международное внимание

Украина хочет добиться международного внимания и поэтому организовала «Крымскую платформу», сообщает ORF. В Киеве хотят, чтобы присоединение полуострова к России вернулось в политическую повестку. Но на данный момент нет ни одного мыслимого сценария, при котором Крым можно было бы вернуть под контроль Украины, отмечает корреспондент австрийского телеканала Кристиан Вершутц.

Министр иностранных дел Шалленберг от АНП (Австрийская народная партия. — ИноТВ) посещает сегодня Украину. Вместе с собой у него 250 000 доз AstraZeneca. Вторая половина помощи придёт осенью. Впрочем, низкий процент вакцинированных на Украине — это не единственная причина визита Шалленберга. Он также примет участие в так называемой «Крымской платформе»*. Украина, по-видимому, хочет добиться международного внимания по прошествии 7,5 лет после аннексии** полуострова Россией. С нами на связи из Киева Кристиан Вершутц.

КРИСТАН ВЕРШУТЦ, корреспондент ORF: «Крымская платформа» — это попытка Киева вернуть аннексированный Россией Крым в международную политическую повестку. Также речь идёт о защите прав крымских татар и безопасности Черноморского и Азовского регионов. Киев принял многие меры для того, чтобы привязать татар к Украине, но ни украинцы, ни Запад не могут повлиять на ситуацию в Крыму напрямую.

С 2014 года Россия принимала меры, из-за которых связь полуострова с Россией стала очевидной. На данный момент нет ни одного мыслимого сценария, при котором Крым можно было бы вернуть под контроль Украины.

Дата выхода в эфир 23 августа 2021 года.