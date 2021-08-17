Daily Express: ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании — одна из самых низких в Европе

Новое исследование показало, что ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании — одна из самых низких в Западной Европе, сообщает The Daily Express. На севере страны она на два, а то и на четыре года ниже, чем в большинстве европейских государств, тогда как на юге дело обстоит лучше. Эксперты отмечают, что экономический разрыв между британским севером и югом существует уже более 85 лет, а на его устранение понадобится примерно столько же средств, сколько ушло на воссоединение Германии.

Ожидаемая продолжительность жизни в таких городах, как Лидс и Ньюкасл, резко падает по сравнению с Западной Европой, пишет британская газета The Daily Express.

Новое исследование показало, что люди на севере Великобритании живут в среднем на два года меньше, чем жители континента, в отличие от жителей Лондона.

В шокирующем отчёте также говорится о том, что среднестатистический житель Мадрида может рассчитывать прожить на десять лет дольше, чем житель Глазго или Ливерпуля, ожидаемая продолжительность жизни в которых на четыре года ниже среднеевропейского уровня. Между тем, аналитический центр Centre for Cities, подготовивший анализ, предположил, что план Бориса Джонсона по экономическому «выравниванию» Великобритании будет стоить около £2 трлн — примерно столько же, сколько потребовалось для воссоединения Германии.

Жители Манчестера, Ньюкасла и Бирмингема в среднем живут на два года меньше, чем жители Европы, сообщается в статье. В целом, ожидаемая продолжительность жизни в городах Великобритании — одна из самых низких в Западной Европе.

Среди женщин ожидаемая продолжительность жизни находится на 17-м место по сравнению с 27 странами ЕС. Ещё ниже она только в Дании, Польше, Болгарии и Румынии. В Глазго ожидаемая средняя продолжительность жизни для женщины составляет 80 лет, по сравнению с 88 годами в Мадриде и 87 годами в Нанте, Тулузе и Лионе.

Мужчины, проживающие в Глазго, могут дожить до 75,22 года — это на 4,68 года меньше, чем в среднем по Европе. В Лондоне ситуация немного лучше: ожидаемая продолжительность жизни составляет 80,6 лет для мужчин и 84,4 года для женщин.

В Ньюкасле, Шеффилде, Ноттингеме и Глазго валовая добавленная стоимость (ВДС) на душу населения — показатель, отражающий объём экономической деятельности в регионе — составляет менее половины от показателей Брюсселя, Амстердама и Мюнхена, причём эти цифры несколько искажены огромным богатством, которое производит столица. В Лондоне ВДС на душу населения составляет примерно £90 тыс. по сравнению с примерно £60 тыс. в Лидсе, Манчестере и Бирмингеме.

Директор по политике в центре Centre for Cities Пол Суинни отмечает: «Этот разрыв между севером и югом существует уже как минимум 85 лет. Это огромная проблема». По мнению мистера Суинни, для реализации концепции «выравнивания» Бориса Джонсона финансирование должно быть примерно таким же, как £1,7 трлн, потраченных правительством Германии на воссоединение страны после падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.

«На данный момент мы находимся на стадии нескольких небольших сумм финансирования и пары приятных тёплых слов о некоторых местах и свободных портах, — отмечает эксперт. — Пример Восточной Германии позволяет оценить, насколько мы далеки от этого».

Говоря о готовящейся к выпуску Белой книге правительства по этому вопросу, официальный представитель правительства заявил, что в ней будет показано, как «новые смелые политические меры позволят улучшить условия жизни по всей стране». Он также добавил: «Мы принимаем решительные меры по устранению неравенства в области здравоохранения по всей стране, предоставляя широкую поддержку для защиты и улучшения здоровья и благополучия населения во время пандемии и после неё».