Guardian: коронавирус снизил ожидаемую продолжительность жизни в Англии почти на год

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэльсе снизилась в 2020 году почти на год, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование Оксфордского университета. Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой повысился уровень избыточной смертности. Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни упала до уровня 2010 года.

Пандемия коронавируса привела к тому, что ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэльсе сократилась почти на год, пишет The Guardian, ссылаясь на подсчёты учёных из Оксфордского университета.

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэльсе стабильно росла на протяжении 50 лет, однако в последнее десятилетие наступил период стагнации.

«Если посмотреть на данные за XX век по ожидаемой продолжительности жизни в странах с высоким уровнем дохода, то это был восходящий тренд. То, что мы видим сейчас, является сбоем давно не виданного масштаба. Это было настоящим шоком», — приводит издание слова одного из авторов исследования Ридхи Кашияпа. Он также отметил, что пандемия коронавируса повлияет на то, как скоро тренд на повышение ожидаемой продолжительности жизни снова пойдёт на повышение.

Как пишет The Guardian, анализ Оксфордского университета основывался на расчёте избыточной смертности — количестве смертей, превышающем ожидания, рассчитанные по среднему показателю за последние десять лет. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 83,5 года для женщин и 79,9 лет для мужчин: теперь она снизилась до 82,6 лет и 78,7 лет соответственно. Таким образом, ожидаемая продолжительность жизни упала до уровня 2010 года.

Издание напоминает, что ожидаемая продолжительность жизни в Европе также падала в 2015 году, во время особо сильной эпидемии гриппа. Тогда в Великобритании от гриппа умерло 28 тысяч человек: ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 0,2 года в сравнении с 2014 годом.

Согласно данным Национального статистического бюро Великобритании, Англия имела самую высокую в Европе избыточную смертность во время первой волны пандемии коронавируса, отмечает издание.