Верните военные базы Германии: DWN осудил США за отказ от вывода войск

19:37
Выпускники программы развития технологического предпринимательства в Москве привлекли 580 млн рублей инвестиций
Выпускники программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций.
19:36
Хачанов проиграл Циципасу 1/8 финала «Мастерса» в Торонто
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Торонто.
19:35
Врач-педиатр Морозова рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября»
Врач-педиатр АО «Медицина» кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».
19:34
За сутки в Британии зафиксировали более 33 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 33 074 человек.
19:28
Региональный маткапитал в Севастополе получили более 1300 семей с 2020 года
Региональный материнский капитал в Севастополе получила 1361 семья с 2020 года. Ещё 59 ожидают поступлений на текущей неделе.
19:26
Малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021»
Экипажи малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии провели учения.
19:25
Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с жильём в Новом Уренгое.
19:24
AFP: талибы захватили Герат
Представители движения «Талибан»* захватили афганский Герат, третий по величине город Афганистана.
19:20
В Германии поисковики начали раскопки на месте бывшего русского кладбища
В немецком Бремене поисковики начали раскопки на месте бывшего русского кладбища, где после Второй мировой войны были найдены останки более 400 советских военнопленных.
19:20
Умерла британская актриса Уна Стаббс
Британская актриса Уна Стаббс скончалась в возрасте 84 лет.
19:18
Оборот пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы превысил докризисные показатели на 22%
Оборот отраслей, больше всего пострадавших в первую волну пандемии, составил 389,9 млрд рублей в июле, превысив докризисные показатели почти на 22%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
19:17
Эксперт прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России
Руководитель департамента продаж компании «Идемитсу Лубрикантс Рус» Дмитрий Парфёнов прокомментировал стратегии по зелёной энергетике в России.
19:16
Названы знаменосцы сборной России на Паралимпиаде в Токио
Временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил имена отечественных знаменосцев на Паралимпиаде в Токио.
19:16
В Германии 56,1% населения полностью привились от коронавируса
В Германии полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 56,1% жителей, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
19:13
Губернатор Тюменской области провёл прямую линию
Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл прямую линию, в ходе которой рассказал о социально-экономическом развитии региона.
19:11
В Молдавии за сутки выявили 268 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 268 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 261 524.
19:10
В ЦБ прокомментировали ситуацию с необеспеченными кредитами в России
Директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова прокомментировала ситуацию с необеспеченными кредитами в России.
19:09
В мордовском заповеднике площадь горения увеличилась до 90 га
Площадь активного горения в мордовском природном заповеднике увеличилась до 90 га, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Темниковского района Мордовии.
19:08
Льготники совершили более 890 тысяч поездок на коммерческом транспорте Подмосковья
С начала запуска пилотного проекта по предоставлению льготного проезда и скидок на более чем 140 коммерческих маршрутах в Московской области пассажиры совершили свыше 890 тыс. поездок. Из них 30% — по социальным картам Подмосковья и «Стрелке».
19:08
Фестиваль «Восток&Запад» в Оренбургской области откроет фильм «История Акиты и Пальмы»
Фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбургской области откроет фильм «История Акиты и Пальмы» производства Японии и России.
19:08
Губернатор Ямала провёл встречу с жителями Нового Уренгоя
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл встречу с жителями Нового Уренгоя в ходе своей поездки по региону.
19:06
Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
Губернатор Тюменской области прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.
19:04
В Гильдии риелторов прокомментировали рост перепродаж квартир в новостройках Москвы
Член Гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал сообщение о том, что в Москве отмечен рост перепродаж квартир в новостройках.
19:04
Источник: «Манчестер Сити» предложит за Кейна €150 млн
«Манчестер Сити» намерен в ближайшее время предложить за переход форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна €150 млн.
19:02
Эксперт по фондовому рынку прокомментировал динамику курса рубля
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал динамику курса рубля.
19:00
Пьяный водитель сбил двух человек на остановке в Москве
В Москве водитель наехал на остановку и сбил двух женщин. Инцидент произошёл на улице Миклухо-Маклая, 7.
18:58
В Сан-Марино назвали число прививок «Спутником V», сделанных иностранцам
Официальный представитель Института по социальной безопасности Республики Сан-Марино Франко Кавалли назвал число прививок «Спутником V», сделанных иностранцам.
18:52
NYT: США просят талибов не атаковать их посольство в случае захвата Кабула
Соединённые Штаты ведут переговоры с членами радикального движения «Талибан»*, чтобы добиться от них гарантий того, что в случае захвата Кабула они не будут атаковать американское посольство.
18:51
В РФС объявили о замене арбитров на матчи «Спартака» и ЦСКА из-за положительного теста на коронавирус у Амелина
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала информацию о замене судей, работающих в системе видеопомощи арбитрам (VAR), на матчах четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Урал» и «Ростов» — ЦСКА.
18:43
Экс-голкипер «Спартака»: Федун убивает психологию людей, любящих клуб
Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили обвинил в последних неудачах команды владельца красно-белых Леонида Федуна и попросил его покинуть клуб.
18:39
Росприроднадзор взял пробы в Байкале после сообщений о загрязнении
Росприроднадзор совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) взяли пробы в озере Байкал после сообщений о загрязнении вблизи острова Ольхон.
18:35
Шойгу прибыл в Китай
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие-2021».
18:31
Талибы сообщили о захвате полицейского штаба в Герате
Представители движения «Талибан»* сообщили, что захватили штаб полиции третьего по величине города в Афганистане — Герата, говорится в поступившем РИА Новости заявлении талибов.
18:30
Минздрав США вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков
Министерство здравоохранения и социальных служб США вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников сферы здравоохранения.
18:23
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Афганистан
Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
18:22
ЭСК РФС отменил красную карточку вратарю «Ахмата» Шелии
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) приняла решение об отмене красной карточки вратарю грозненского «Ахмата» Гиорги Шелии.
18:18
Минобрнауки рекомендовало собирать статистику о числе имеющих иммунитет к COVID-19 студентов
Минобрнауки России выпустило перечень рекомендаций, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
18:14
Власти Афганистана призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН
Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране.
18:09
Ветераны «Спартака» попросили Алекперова навести порядок в клубе
Ветераны московского «Спартака» в открытом письме обратились к президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову с просьбой разобраться с кризисом в столичном клубе.
17:58
СБУ проведёт масштабные учения в Донбассе
На территориях Донецкой и Луганской областей стартуют масштабные учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).
17:57
СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска
Представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская заявила, что следственные органы ужесточили квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска.
17:56
Ковач заявил, что Головин сможет сыграть в следующем матче «Монако»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о самочувствии российского полузащитника Александра Головина перед матчем второго тура Лиги 1 против «Лорьяна».
17:54
В Петербурге стартовала вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса
В Петербурге стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 трудовых мигрантов. Об этом сообщается на сайте администрации города.
17:43
Карпин ответил на вопрос о возможной натурализации Жиго
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не будет инициировать натурализацию защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.
17:43
Задержан похитивший 12-летнюю школьницу житель Бийска
В пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю сообщили о задержании жителя Бийска, который похитил и держал в подвале 12-летнюю школьницу.
17:36
В «Роскосмосе» рассказали о подготовке космонавтов к работам в открытом космосе
В «Роскосмосе» рассказали, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров активно готовятся к предстоящим работам в открытом космосе. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
17:35
В союзе производителей прокомментировали исследование о качестве школьных рубашек
Глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина прокомментировала исследование Роскачества о рубашках для мальчиков.
17:32
Стало известно отношение россиян к выступлению отечественных спортсменов на ОИ в Токио
Результатами российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио гордятся 72% россиян.
17:29
В Петербурге вакцинация от COVID-19 среди работников транспорта достигла 64%
В Санкт-Петербурге показатели по вакцинации от коронавируса среди работников транспортной сферы достигли 64% с марта 2020 года.
17:28
В МЧС рассказали о восстановлении домов в селе Бясь-Кюель после пожара
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян рассказал о строительстве новых домов вместо уничтоженных пожарами в селе Бясь-Кюёль в Якутии.