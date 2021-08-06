Fox News: «Так делают диктаторы» — администрация Байдена фактически отменила частную собственность в США

В США владельцев недвижимости лишили права выселять квартирантов-неплательщиков, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, мораторий на выселение означает отмену права на частную собственность. Вдобавок эта мера напрямую противоречит решению Верховного суда США, а значит, угрожает конституционному порядку, подчёркивает журналист.

Первого января этого года Рошель Валенски была всего лишь профессором колледжа в Массачусетсе. Наверняка вы о ней даже не слышали и уж точно никогда за неё не голосовали, потому что Валенски никогда никуда не баллотировалась. Первого января у неё было ровно столько же политической власти, сколько у вас и у любого другого в нашей как бы самоуправляемой республике. У Рошель Валенски был один голос в стране с населением 320 миллионов человек. Но потом, спустя всего несколько недель, всё изменилось. Для неё и для всех нас. Джо Байден назначил Валенски главой Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте.



В то время это не казалось чем-то чрезвычайно важным. CDC — не законодательный орган, а санитарное учреждение, которое изначально создавалось для борьбы с малярией и, кстати, хорошо справилось с задачей. Теперь CDC собирают информацию о болезнях и предоставляют общественности рекомендации касательно этих болезней. Это их функция. CDC не устанавливают законы в этой стране, у них нет такого права. Согласно Конституции США, законы принимает исключительно конгресс. Вы избираете своих сенаторов и конгрессменов, которые и устанавливают правила. Это называется представительной демократией, таковой была наша система почти 250 лет. Но сейчас, по-видимому, ей пришёл конец.



Теперь наши законы пишет Рошель Валенски. Сегодня Валенски объявила, что решила национализировать американскую съёмную недвижимость, многие миллионы объектов недвижимости от штата Мэн до Калифорнии. Жильцы больше не обязаны платить за аренду. Владельцы недвижимости не могут их выселить ни при каких обстоятельствах. Заставлять человека платить за проживание в принадлежащем вам жилье — это теперь преступление федерального уровня. Только попробуйте, и вы можете оказаться в тюрьме, при этом вас ещё и оштрафуют на сотни тысяч долларов.



В то же время вам следует знать, что владельцы недвижимости по-прежнему обязаны платить банкам по ипотечным кредитам. Насчёт ипотек мораториев нет. Почему? Банки жертвуют Демократической партии огромные деньги, и отношение к ним соответствующее. (Конгрессмен США. — ИноТВ) Сэнди Кортес и её «отряд» не призывают банки внести свой вклад в общее дело, так что банки этого и не делают. Страдать будут владельцы недвижимости, многие из которых принадлежат к быстро исчезающему американскому среднему классу.



Трудно переоценить значимость этих перемен. Помимо прочего, это означает, что частной собственности в Соединённых Штатах больше не существует. Вы думали, что ваш дом принадлежит вам. Теперь уже нет. Теперь он принадлежит Рошель Валенски. Она будет решать, кто может там жить, при каких условиях и как долго. Хорошая идея? Конечно нет. Это тоталитарно.



Но главный вопрос в другом. Это более насущный вопрос, речь идёт о принципе, определяющем, какая у нас страна и какой она будет впредь. Вот этот вопрос: откуда у Рошель Валенски взялись полномочия для приостановки права на частную собственность в Америке? Ответ: она просто присвоила себе эту власть. Валенски заявила, что у неё есть такие полномочия, и никто не помешал ей их осуществить. Сегодня утром она подписала приказ, выглядящий как официальный документ, в котором объявлялось, что отныне её мнение — закон. Так оно и стало законом.



Но погодите, скажете вы, это как-то не по-американски! Разве это не должно было быть вынесено на голосование? Если мы и дальше собираемся делать вид, что у нас демократия — а об этом вам постоянно твердят по телевизору! — разве наши избранные законодатели не должны принимать законы? Нет, они и не собираются! Нэнси Пелоси отказалась проводить голосование по этому вопросу, а ведь она руководит конгрессом, она решает. Тем временем большинство республиканцев не сказало об этом ни слова. Таким образом, никем не избранный профессор колледжа, о котором ещё полгода назад вы даже не слышали, теперь управляет вашей страной.



Если вы недоумеваете, как всё это вообще может быть законным, даже не сомневайтесь: это незаконно. Здесь нет даже никаких претензий на законность. Нам это точно известно. Верховный суд только что вынес решение конкретно по этому вопросу. Суд установил, что у CDC нет права вводить мораторий на выселение по всей стране. Точка. Это может сделать только конгресс. Суд не заставлял нас гадать, что он думает на этот счёт, суд изложил это письменно, в самых недвусмысленных формулировках. Никто с этим не спорит.



Администрация Байдена просто проигнорировала решение суда. Как они могут так поступать? Конгрессмен от Лос-Анджелеса Максин Уотерс прекрасно понимает, как они это сделали. Вряд ли Уотерс можно назвать гением, наверняка она не прочла ни одной книги от начала до конца, но одно Максин Уотерс знает очень хорошо: она знает, как работают режимы в странах третьего мира. Когда вы чего-то хотите, вы просто забираете это. У вас пушки — кто вас остановит? Кто сильный, тот и прав. Метод Фиделя Кастро. Уотерс сегодня объяснила это во всеуслышание, когда подталкивала Рошель Валенски к упразднению частной собственности.



Цитирую: «Я не верю, что CDC не могут продлить мораторий на выселение, — написала Уотерс в Twitter, прекрасно зная, что Верховный суд это запретил. — Кто их остановит? Кто их накажет?» Хороший вопрос. Никто. И Нэнси Пелоси тоже это знает. Пелоси знает: то, что сейчас сделала Рошель Валенски, незаконно по определению. Она также понимает, что открытое игнорирование постановления Верховного суда будет означать конец нашей нынешней системы. И Нэнси Пелоси это устраивает. Цитирую: «У CDC есть полномочия продлить мораторий на выселение», — заявила Пелоси. Она не объяснила, откуда взялись эти полномочия, она просто объявила, что они существуют. Так делают диктаторы.



Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.