СТРАНА: мэру украинского города могут дать десять лет за флаг советского флота

Мэру украинского города Хорола грозит до десяти лет лишения свободы за то, что он отметил День ВМФ СССР с флагом с красной звездой, серпом и молотом. Как пишет «СТРАНА», теперь этим делом занимается полиция, которая напрочь игнорирует подобные выходки со стороны поклонников свастик и нацистских приветствий. Как прокомментировал ситуацию депутат Максим Бужанский, сегодня на Украине носить на футболке изображение Гитлера безопаснее, чем фотографироваться с флагом ВМФ СССР.

В Полтавской области Украины полиция начала расследование, после того как мэр города Хорола сфотографировался с военно-морским флагом СССР. Снимок чиновник опубликовал, отмечая День ВМФ СССР с другими жителями города, служившими на флоте. Как пишет «СТРАНА», теперь этим делом занимается полиция, которая напрочь игнорирует подобные выходки со стороны поклонников свастик и нацистских приветствий.

Снимки, из-за которых разгорелся скандал, мэр города Хорола Сергей Волошин опубликовал 25 июля. Вместе с другими бывшими моряками (сам Волошин служил на советском морском флоте с 1988 по 1991 годы) по старой традиции он праздновал день ВМФ.

В советское время дата выпадала на последнее воскресенье июля. Сейчас в этот день День ВМФ отмечают в России, а Украина в рамках «декоммунизации праздников» установила другой день — первое воскресенье июля.

Мэр написал, что у тех, «в чьем сердце навсегда живёт море», существует давняя традиция собираться в День военно-морского флота в селе Вишняки на Полтавщине.

По его словам, члены районной организации моряков «Шторм» собрались вместе, чтобы поприветствовать новых членов и помянуть товарищей, которые уже покинули этот мир.

На торжественном построении они подняли флаги ВМС Украины и военно-морской флаг СССР. Именно к сине-белому флагу с красной звездой, серпом и молотом возникли претензии у полиции.

На следующий день начальник отделения коммуникации Нацполиции в Полтавской области сообщил, что начато расследование. Нашли «крамольные» фото во время мониторинга соцсетей.

Производство открыли по статье «Изготовление, распространение и публичное использование запрещённой символики». Санкция по этой статье для представителей власти очень серьёзная — от пяти до десяти лет лишения свободы. Без альтернативных видов ответственности, опциональной может быть лишь конфискация имущества.

После того как разгорелся скандал, Сергей Волошин удалил публикацию в Facebook.

Местные СМИ сообщили, что мэр пока не комментирует ситуацию, а в горсовете говорят, что он в командировке и что исполком не имел отношения к проведению праздника. Его организовали в частном порядке.

Как отмечает издание, пока сложно найти основания, по которым мэра можно было бы освободить от ответственности по этому делу. Изображение символики разрешено на боевых знамёнах, но неизвестно, был ли флаг в руках у Волошина именно боевым. Также можно переодеваться в советскую форму при реконструкциях. Но вряд ли встреча однополчан преследовала именно эту цель.

В любом случае дело Сергея Волошина, если его не замнут, будет показательным с точки зрения того, будут ли на Украине реально сажать на длительные сроки за советскую символику. И будет ли та же практика распространяться на публичные проявления нацизма, которые регулируются тем же законом, но полиция старается их игнорировать.

Мнение об этом случае высказал в Telegram депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский. Он написал, что закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов написан таким образом, что, если бы мэр Хорола сфотографировался с флагом флота Третьего рейха, ему бы за это ничего не было.

«Насколько мне известно, из драфта законопроекта все эти подробности про рейх Вятрович лично вычеркнул. А вот за флаг Военно-морского флота СССР, в котором мэр служил в молодости, как и миллионы украинцев, и который для него — напоминание о молодости, о друзьях, о своих эмоциях, а не об СССР, — если уж быть откровенными, статья.





Можно ли считать это нормальным? Нет. Беспокоит ли власть то, что это ненормально? Нет.

Может, беспокоит то, что в Европе, к ценностям которой мы якобы так стремимся, срок прилетает за нацистские символики, а до советских, хоть их вместо обоев клей, всем нет дела? Тоже нет, фальшивая погоня за фальшивыми, самими себе выдуманными европейскими ценностями.





Напомню, что неделю назад, после двукратно повторённой мной просьбы объяснить, почему полиция равнодушно смотрела на девицу с Гитлером на футболке, Нацполиция зачем-то завела на эту девицу дело ровно по той же статье, которую вменяют мэру Хорола.





Ну ок, давайте понаблюдаем, как будут расследоваться оба дела и чем и когда они закончатся.

Ставлю на то, что носить Гитлера безопасней, чем фоткаться с флагом ВМФ СССР», — написал политик.

В местном паблике в Facebook также разгорелись споры. Одни поддерживают мэра и пишут, что это его молодость и историю не вычеркнешь, как бы этого ни хотелось. Другие возражают, что мэр не имел права фотографироваться с «символами оккупантов»