Das Erste: беспорядки в ЮАР отбросили целые города на годы назад

Через неделю после начала ожесточённых протестов в Южно-Африканской Республике начались работы по ликвидации последствий разрушений, оставленных их участниками, передаёт Das Erste. Жители Дурбана и Александры, беднейшего района Йоханнесбурга, принимают активное участие в уборке территории. Как сообщает телеканал, население ЮАР ещё долго будет отходить от шока, в который страну погрузили кровавые беспорядки.

Они не были бы южноафриканцами, если бы не использовали повсюду возможность петь и танцевать. С мётлами и полиэтиленовыми пакетами в руках в течение нескольких дней они убирали Дурбан, а теперь — в День Манделы — и Александру, беднейший район Йоханнесбурга, пишет Das Erste.

Линкольн Нгвенья живёт в Александре. Он удивлён, что люди приезжают со всех районов Йоханнесбурга и все берутся за дело. «Дело не в цвете кожи, здесь все помогают и занимаются уборкой, стар и млад, и это действительно прекрасно», — подчёркивает он.

Всё это происходит под защитой военных. Они патрулируют Александру, и в их числе главнокомандующий Южно-Африканскими национальными силами обороны Рудзани Мапхваня. «Мы продолжаем защищать наш народ. Мы не терпим никаких форм беззакония», — заявил он.

Солдаты расквартированы и вокруг Дурбана, они охраняют важные места. Они также обеспечивают возобновление движения по автомагистрали N3, важнейшей транспортной артерии между Дурбаном и Йоханнесбургом. Возможно, это несколько ослабит напряжённость, потому что перед супермаркетами в Дурбане всё ещё сохраняются огромные очереди. «Это ужасно, мне почти нечего есть дома, — жалуется одна женщина. — Но горящие здания были ещё хуже, меня это действительно напугало». По её словам, все компьютеры в её компании были украдены, внутри всё было поломано. «Я не знаю, есть ли у меня ещё работа», — рассказывает женщина.

Ущерб от беспорядков пока не поддаётся количественной оценке. По предварительным прогнозам, он составит несколько миллиардов рэндов. Как отмечает телеканал, целые города были отброшены в своём развитии на годы назад. Многие владельцы магазинов оказались бессильны. «Они взяли с собой всё, каждую мелочь, — рассказывает хозяин одной из лавок. — Как можно грабить? Это затрагивает нашу работу, это хлеб для наших детей. Мы те, кто пострадал. Это очень ранит».

В эти смутные дни погибло более 200 человек. Разъярённая толпа, штурмовавшая торговые центры, посеяла страх, в том числе и в парикмахерской, незатронутой беспорядками. «Нелегко видеть людей с пистолетами, полиция при этом снаружи, мне страшно, — говорит она. —Когда люди приходят сюда, я тоже боюсь. Когда я вижу их, я думаю, что они могут напасть на нас».

Многие люди создали свои вооружённые отряды, чтобы защитить свои районы. Теперь они работают посменно днём ​​и ночью. По всей стране собираются пожертвования для жителей сильно пострадавшего Дурбана.

Имтиаз Сулиман, глава благотворительной организации Gift of the Givers, до сих пор не может понять, что произошло. «Печально то, что твоя семья, твои дети, твои внуки и правнуки расплачиваются за их проступки, — говорит он. — Те, кто грабил: на сколько вам хватит еды, на четыре или пять дней? И, говоря прямо: было вовлечено много темнокожих. И кому они навредили? Темнокожим».

Бедность, в которой находится большая часть темнокожего населения Южно-Африканской Республики, объясняет эти нападения. В настоящее время эмоциональные видеоролики с их участием можно увидеть в социальных сетях. Например, пользовать Jeepy со слезами на глазах произносит: «Мои братья и сёстры в Южной Африке, прекратите то, что вы делаете! Не дайте нашей стране сгореть!»

Южно-Африканская Республика пребывает в глубоком шоке. Население будет ощущать последствия этой недели ещё очень долго, передаёт Das Erste.