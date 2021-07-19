FAZ: Европе пора вступить в переговоры с Россией, если ей дорога её безопасность

Рано или поздно Германии и Евросоюзу в целом придётся вступить в переговоры с Россией, если они хотят отстоять свою безопасность, пишет Райнхард Крумм в немецкой газете Frankfurter Allgemeine. Скорый крах российской экономики маловероятен, а риски для Европы, между тем, растут. Поэтому необходимо ясно сформулировать собственные интересы, чтобы затем отстаивать их в диалоге с расположенной по соседству крупнейшей страной мира.

Россия никуда не исчезнет, поэтому Европе пора прекратить просто реагировать и начать действовать самой, пишет руководитель Фонда имени Фридриха Эберта в Вене Райнхард Крумм в немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

В будущем у Германии и Евросоюза вообще не останется другого выбора, кроме как поддерживать отношения с крупнейшей страной мира, — как с партнёром, конкурентом или противником. Если судить по европейской безопасности, до сих пор они не особенно в этом преуспели, считает автор статьи.

На фоне нынешней напряжённости необходимо задаться вопросом, верны ли те установки, на которых до сих пор базировалась политика: нынешнее состояние европейской безопасности и отношение к России нельзя назвать оптимальными, но они в целом стабильны. Россия — государство, находящееся в состоянии политического и экономического спада, в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски в сфере безопасности для политики ЕС и США незначительны.

Однако все эти исходные положения не соответствуют истине, подчёркивает Райнхард Крумм. Во-первых, состояние европейской безопасности вызывает тревогу. Соглашения о разоружении расторгаются, а соседство ЕС и России ненадёжно и нестабильно, и процветающим его тоже не назовёшь. «Возможно, мы ещё даже не достигли низшей точки», — отмечает автор статьи.

По его мнению, спорный вопрос, как скоро произойдёт годами предрекаемый крах российской экономики и случится ли он вообще. Это, в свою очередь, вызывает сомнения в аксиоме о том, что санкции являются подходящим средством, чтобы побудить Кремль к смене курса. Хотя санкции заметно усилили давление на российскую экономику, в действительности она по-настоящему стабильна и поддерживается растущими ценами на нефть и основательной макроэкономической политикой.

Одновременно с этим для Европы увеличились и риски в сфере политики безопасности, подчёркивает Крумм. Россия действует и использует свою военную мощь для того, чтобы бросить вызов Западу. Подготовленность Москвы к рискам высока, как и осознание её значимости. Право вето в Совете Безопасности ООН непоколебимо. Опасность тяжёлых кризисов из-за неправильных расчётов и основанных на них неверных действиях за последние годы существенно увеличилась.

Такое развитие событий не соответствует интересам Германии и ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine. Общей европейской безопасности невозможно достичь, продолжая следовать прежней политике. Желание, чтобы Россия под тяжестью политических и экономических трудностей уступила и снова повернулась к Западу, не исполнится, в том числе если недовольство коррупцией и всё более дистанцирующимся от государства обществом в России возрастёт.

Внутреннее и внешнеполитическое развитие России, за которым так внимательно следили ЕС и США, привело и Восток, и Запад к оцепенению сознания — повсюду царит растерянность. При этом первый шаг лежит перед глазами: необходимо чётко сформулировать собственные интересы в европейской политике безопасности.

В первую очередь, это соседство, тесно связанное с идеей европейского суверенитета. ЕС должен добиться того, чтобы он мог проецировать на соседние страны свои представления о стабильной, надёжной и процветающей Европе. Также в его интересах переговоры о разоружении, как традиционном, так и ядерном. Этот вопрос нельзя предоставлять исключительно США и России.

Инструмент, с помощью которого можно этого добиться, называется переговорами, поясняет автор статьи. При нынешних условиях диалог может использоваться только для подготовки к переговорам. Так произошло в случае с встречей Байдена и Путина в Женеве, и этого не случилось для ЕС, потому что в нём до сих пор не состоялось обсуждение и принятие общих интересов.

Переговоры ориентированы на результат. В то же время их исход открыт — успех необязательно будет достигнут с первого раза. Важно по меньшей мере предпринимать попытки, а не исключать саму возможность достижения результата заранее.

Щекотливое состояние европейской безопасности делает неминуемым вступление ЕС в переговоры с Россией, чтобы уменьшить угрозу для Европы и повести процесс по стабилизации, продолжает Frankfurter Allgemeine. При формулировании интересов следует также учитывать, помимо ЕС и России, те государства, угроза для которых значительно возросла за последние годы, и, в первую очередь, Украины.

Только тогда можно будет обсуждать и те темы, которые ЕС определил для себя в последнем совместном заявлении по России: здравоохранение, климат, окружающая среда и роль участия граждан.

Германии и ЕС давно пора, наконец, снова начать действовать во внешней политике, а не только реагировать на события. Чем более ясно будут сформулированы их интересы, что, разумеется, невозможно без опоры на ценности, тем проще будет постоянно проверять и регулировать их состояние. «Пассивности Кремля в поиске путей выхода должна быть противопоставлена общая, основанная на интересах и силе политика», — призывает Райнхард Крумм со страниц немецкой газеты. Это сложно, но не невозможно.