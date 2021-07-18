Hill: Болтон заявил, что Трампу для организации госпереворота не доставало умения «думать наперёд»

Мысль о том, что Дональд Трамп мог устроить госпереворот, делает ему слишком много чести, — об этом, как пишет The Hill, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, экс-президенту США для организации переворота не доставало умения думать наперёд, планировать, вырабатывать стратегию и наращивать поддержку.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу отверг предположение о том, что предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп после поражения на выборах 2020 года мог попытаться организовать переворот, пишет The Hill.



Как пояснил Болтон, его бывшему боссу для этого не доставало умения «думать наперёд».



«Мысль о том, что Трамп мог устроить госпереворот, делает ему слишком много чести, — сказал Болтон. — Это требует умения думать наперёд, планировать, вырабатывать стратегии, наращивать поддержку. И я просто думаю, что он не способен на это. На что он действительно был способен, так это ежедневно делать что-то более возмутительное, чем то, что он делал накануне, и всё это с одной и той же целью — оставаться у власти. Но идея о том, что Трамп мог организовать переворот, делает ему слишком много чести».



Как отмечает издание, это заявление прозвучало в интервью каналу CNN, в ходе которого Болтона попросили прокомментировать появившуюся недавно информацию.



Согласно этой информации, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли в своё время опасался, что Трамп к концу своего правления может попытаться устроить госпереворот.



В готовящейся к выходу книге репортёров The Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера говорится, что Милли в определённый момент даже заявил своим заместителям: «Они могут попытаться, но у них ни черта не выйдет».