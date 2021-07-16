Вести: украинцы недовольны мультиком про «пук» за $500 тысяч

Пользователи возмущены мультсериалом «Кузюка», на который Минкульт Украины выделили около $500 тыс. Как пишут «Вести», украинцы отмечают низкое качество создания мультфильма и не понимают, на что пошли такие деньги.
На Украине сняли за бюджетные деньги мультсериал «Кузюка», на который Минкульт выделил около $500 тыс. Как пишут «Вести», снято уже более 70 серий, однако зрителям мультик откровенно не нравится. Украинцы отмечают низкое качество создания мультсериала и не понимают, на что пошли такие деньги.
«В комнате и на душе становится теплее, когда пукает малыш — мир становится добрее», — такую песенку поют герои мультфильма Кузюка в одной из серий.
На канале «Кузюки» в YouTube журналисты насчитали 75 серий. Судя по всему, мультик не пользуется бешеной популярностью, так как на канале всего 399 подписчиков, а серию «Пук» за 4 месяца посмотрели всего 657 раз. Комментарии на YouTube-канале отключены, поэтому увидеть реакцию зрителей не удалось.
У пользователей соцсетей больше всего критики вызвала примитивность создания мультфильма. В кадре видны чьи-то руки, которые держат мягкую игрушку, и звучит текст. Этот мультик делают за миллионы гривен, и многие сами хотят снимать дома видео не хуже и за те же деньги.
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