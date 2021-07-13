Стиральная машина вместо душа — Frankfurter Rundschau об ухищрениях россиян во время ежегодных отключений горячей воды

Летом по всей России проходят ежегодные отключения горячей воды, пишет Frankfurter Rundschau. Однако для россиян они стали своего рода традицией: многие относятся к ситуации с юмором и даже извлекают из неё пользу. Самые изобретательные подходят к делу творчески и используют для добычи драгоценного ресурса стиральные машины и другие подручные средства.

Зимой холод в России приходит с улицы, летом — из крана. По крайней мере, на несколько дней. В это время коммунальные службы по всей стране временно отключают горячую воду у значительной части населения, пишет Frankfurter Rundschau.

Официальная причина — проведение профилактических и ремонтных работ, которые проводятся ещё с советских времен. Многим россиянам остаётся только надеяться, что погода будет тёплой и ледяной душ принесёт по крайней мере приятное охлаждение. Но даже в этом случае энтузиазм россиян весьма скромен.

Некоторые жители Восточной Германии, возможно, ещё помнят схожие неудобства со времен ГДР, но там они уже давно ушли в прошлое. Однако то, что Россия, крупная сырьевая и ядерная держава, до сих пор не может их устранить, раздражает многих жителей самой большой страны мира.

«Идёт третье десятилетие XXI века. А в России до сих пор летом отключают горячую воду», — жалуется пользователь одного из интернет-порталов. Другой отмечает, что его кожа страдает из-за того, что мыло не пенится под холодной водой. Также постоянно звучат обвинения в том, что коммунальные службы от Калининграда до Камчатки с помощью этой летней меры пытаются в первую очередь сэкономить на энергии, пишет издание.

Другие относятся к ситуации с юмором. В соответствии с пословицей «Разделённое горе — полгоря» российский Интернет кишит шутками и мемами на эту тему. «Если у тебя круглый год есть горячая вода, то ты не настоящий русский», — иронизируют в сети. Некоторые даже пытаются извлечь из ситуации какую-то пользу. Холодный душ полезен для кровообращения, пишут некоторые пользователи.

Иностранных туристов это скорее раздражает, поскольку многие российские гостиницы не оборудованы водонагревателями. Из-за таких неудобств туристы часто оставляют гневные отзывы на страницах отелей.

Однако Санкт-Петербург, в котором проходили игры чемпионата Европы по футболу, захотел избавить себя от волны язвительных комментариев — и решил не отключать горячую воду с начала июня до середины июля, отмечает издание.

Многие россияне не в восторге от мытья под ледяным душем, и поэтому в стране на такой случай существуют собственные ритуалы. Многие просто приезжают к родителям или моются в спортзалах. Вечеринки с мытьём у друзей также пользуются популярностью, и их часто показывают в фильмах. Однако во времена резкого роста заболеваемости коронавирусом это, конечно, создаёт повод для беспокойства. Например, в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин отложил начало сезона отключения горячей воды до окончания острой фазы пандемии.

Согласно результатам опросов, особой популярностью пользуется нагревание воды на плите или в чайнике. Но некоторые подходят к делу весьма творчески. Для того чтобы получить драгоценную горячую воду, один интернет-портал посоветовал читателям использовать стиральную машину. Для этого следует запустить программу горячей стирки, а шланг для слива воды опустить в ванну. Готово!

Если всё это кажется слишком трудоёмким, один сайт рекомендует использовать сухой шампунь или, если позволяет кошелёк, чаще ходить в парикмахерскую. А остальные части тела? Не проблема: «Люди изобрели влажные салфетки, которыми можно протирать всё на свете — в том числе и тело», — передаёт Frankfurter Rundschau.