Для ремонта зала для пресс-конференций британского правительства была нанята российская фирма, передаёт The Times. При этом новый пресс-секретарь премьер-министра Аллегра Страттон подчеркнула, что проблем с безопасностью опасаться не стоит.

Ремонт зала для пресс-конференций британского правительства на Даунинг-стрит, дом 9, который обошёлся в сумму £2,6 млн, был проведён российской компанией, сообщает The Times.

В британской оппозиции высказали сомнения относительно того, на что ушли деньги налогоплательщиков и насколько безопасно доверять подобные проекты компаниям, «связанным с автократическими режимами». Так, согласно впервые обнародованным на этой неделе фотографиям, зал представляет собой комнату с голубыми панелями, трибуной, украшенной четырьмя флагами Великобритании, и кафедрой с надписью «Даунинг-стрит».

«Учитывая, сколько денег Борис Джонсон потратил на свой очередной тщеславный проект, мы ожидали чего-то более впечатляющего», — заявила теневой канцлер герцогства Ланкастерского Рэйчел Ривз.

При этом средствам массовой информации стало известно о том, что реконструкцию

зала провела компания Megahertz, «принадлежащая московской фирме, которая осуществляла технические работы для государственной телекомпании RT». Фирма устанавливала микрофоны, пульты управления, камеры и компьютеры. Тем не менее предполагается, что компания «ОКНО-ТВ», которой и принадлежит Megahertz, не находится «под влиянием российского правительства».

«Все подробности должны быть немедленно обнародованы, однако больше всего меня шокирует то, что правительство Джонсона, похоже, ничего не узнало об участии в чувствительных британских проектах компаний, связанных с автократическими режимами, будь то в России или в Китае», — приводит The Times слова главы межпартийной группы по России в парламенте Великобритании Криса Брайанта.

По словам нового пресс-секретаря премьер-министра Аллегры Страттон, «не было абсолютно» никаких проблем с безопасностью при реконструкции зала. Страттон также отметила, что стоимость ремонта соответствует категории зала для пресс-конференций в качестве помещения, представляющего «особый интерес».