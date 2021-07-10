Hill: «часть избирательной кампании» — в штате Мичиган мэр одного из городов потратил деньги из фонда своего предвыборного штаба на свадьбу дочери

В штате Мичиган мэр города Ромулус потратил $4500 из фонда своего предвыборного штаба на то, чтобы покрыть часть расходов на оплату свадьбы своей дочери, пишет The Hill. Градоначальник в свою защиту заявил, что это мероприятие было частью избирательной кампании, поскольку на нём присутствовали некоторые члены его штаба.

Мэр одного из городов штата Мичиган выступил в защиту своего решения использовать $4500 из средств предвыборного штаба на частичную оплату свадьбы дочери. По его словам, это празднование было частью избирательной кампании, пишет The Hill.



По данным WXYZ, местного филиала ABC News, мэр Ромулуса Лерой Бёркрофф сообщил через своего адвоката, что деньги были выделены из его предвыборного фонда для оплаты открытого бара на свадьбе, проходившей в местном яхт-клубе.



Его адвокат Даниель Уолихан сообщил также, что это мероприятие было связано с избирательной кампанией, поскольку на ней присутствовали многие члены штаба Бёркроффа.



Как заявил юрист, хотя платёж породил «плохой оптический эффект», однако, по его мнению, это нельзя считать правонарушением, поскольку Бёркрофф вернул в фонд кампании потраченные средства.



Местные СМИ также обратили внимание на то, что регулярные членские взносы в яхт-клуб Belleville, где проходила свадьба его дочери, составляют $3800.



В мае Уолихан направил от имени мэра письмо госсекретарю штата Мичиган, в котором Бёркрофф признался, что использовал $4500 на свадьбу своей дочери и почти $15 тыс. на пожертвования местной церкви.



Бёркрофф, объявивший ранее в этом году, что не будет переизбираться на пост градоначальника, вернул в фонд своего предвыборного штаба $20 тыс. в качестве компенсации расходов, пишет The Hill со ссылкой на WXYZ.