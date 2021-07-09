Euronews: ЕС предлагает России взаимно признать сертификаты о вакцинации

Минздрав РФ получил официальное письмо от Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов о вакцинации и готов это обсуждать, сообщает Euronews. В то же время посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркнул, что, учитывая новый рост числа заражений коронавирусной инфекцией в России, говорить о полном открытии границ ещё рано.
Россия и Евросоюз могут обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом заявили в российском Минздраве. Там отметили, что получили такое предложение от европейских коллег и «готовы встречаться и обсуждать».
Посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил, что европейский закон позволяет признавать свидетельства, выданные в третьих странах. В то же время он подчеркнул, что, учитывая серьёзное ухудшение ситуации в России, об открытии границ говорить рано.
Сейчас в Евросоюзе действует единый «паспорт путешественника», он же «зелёный паспорт», куда вносятся данные о прививках, результатах ПЦР-тестов или перенесённом ковиде. Документ позволяет без проблем путешествовать внутри ЕС.
В России также выдают аналогичные сертификаты, которые потребуются для доступа на массовые мероприятия — или, как в Москве, во внутренние помещения кафе и ресторанов. Пока что российская вакцина не подходит для поездок по ЕС, а европейские вакцины не позволят посетить московский ресторан.
При этом обе стороны столкнулись со стремительным распространением поддельных сертификатов и QR-кодов. По словам представителей Европола, мошенники стремительно сориентировались в ситуации уже спустя считанные дни после официального введения этих документов.
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