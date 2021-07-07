УП: страны Люблинского треугольника подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС

Украина, Литва и Польша подписали ряд документов, среди которых — декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. Как пишет «Украинская правда», как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и Литва, и Польша осуждают российскую агрессию, а также подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС.
Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника — Украины, Литвы и Польши — подписали три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Первый документ — это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нём мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства», — сказал Кулеба.
Как отмечает издание, вторым документом является дорожная карта развития Люблинского треугольника, которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам. И третий утверждённый министрами документ — это план мер по противодействию дезинформации.
«Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом», — добавил украинский министр.
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